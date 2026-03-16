Celia Pérez 16 MAR 2026 - 12:32h.

El lateral ha pasado por rueda de prensa para analizar la actualidad carbayona

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El Real Oviedo consiguió este fin de semana imponerse al Valencia con un triunfo vital para seguir vivo en la lucha por la permanencia. A finalizar el encuentro, el cuadro carbayón se colocaba a cinco puntos de la salvación, pero la victoria del Mallorca ante el Espanyol, marcada por la polémica arbitral, ha ampliado la distancia a siete puntos. Sobre ello ha sido preguntado este lunes Javi López en rueda de prensa.

"No me voy a meter en los rivales y en los errores arbitrales, pero es verdad que acabas el sábado a 5 puntos de salir del descenso y por errores que al final se están dando en cada partido te perjudican y estás a dos puntos más. Nosotros tenemos que afrontar partido a partido. El sábado tenemos uno de los partidos más importantes hasta ahora de la temporada. Tenemos que ir a ganar allí", aseguró el defensa.

"Cada partido ahora es muy importante para nosotros. Es verdad que este sábado hasta ahora es uno de los más importantes por como se da. Es verdad que hemos ganado al Valencia, pero tenemos que hacer buena la jornada de sacar los tres puntos en Valencia para después ir con todo en casa contra el Sevilla", añadió sobre lo importante de ganar ante el Levante.

Javi López, que encadena ocho titularidades consecutivas y le está ganando la partida a Rahim en el lateral izquierdo, vive su mejor momento desde que llegó a Oviedo el pasado verano, algo que según el tinerfeño se explica porque "cuando hay continuidad y uno puede encadenar partidos es más sencillo alcanzar una gran versión".

El Oviedo, colista de Primera con 21 puntos, celebró esta mañana su primer entrenamiento tras ganar al Valencia y Guillermo Almada sigue contando con las mismas cuatro bajas por lesión que la semana pasada: el lateral Lucas Ahijado, los centrocampistas Dendoncker y Ovie Ejaria y el delantero Thiago Borbas.