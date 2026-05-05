Jorge Morán 05 MAY 2026 - 11:02h.

Simeone bromeó sobre el cambio de hotel

Julián Álvarez, entre algodones en la previa del Arsenal-Atlético

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El Atlético esta a sólo unas horas de la vuelta de las semifinales de Champions League ante un Arsenal que llega mermado con las bajas en la plantilla de Mikel Arteta. Un duelo para elegir al primer finalista del torneo y al que Simeone ha llegado con varios cambios en relación al partido que ambos equipos tuvieron en la fase de liguilla. Uno de ellos, el hotel de concentración.

La derrota del Atlético ante el Arsenal por cuatro goles a cero durante ese partido ha provocado que muchos vean este cambio como una superstición de Simeone. Incluso preguntaron por ello en rueda de prensa a un técnico argentino que no dudó en 'bromear' con ello. "Estamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato, por eso cambiamos", respondió, generando la risa de todos los presentes. Pero, ¿cuánto de cierto hay en esta afirmación?

¿Cuánto cuesta el hotel del Atlético de Madrid en Londres?

El Atlético se alojó en octubre en el Marriott Hotel de cuatro estrellas, situado en Londres, a una media hora en coche del estadio y muy cerca del London Eye. Un lujoso hotel con todo tipo de comodidades para los rojiblancos. En ElDesmarque hemos intentado reservar una habitación durante estas fechas, pero las suites no bajan delas 570 libras, más de 600€.

En cambio, para el partido de semifinales, el Atlético ha elegido el Courthouse Hotel en Shoreditch, de cinco estrellas. Un hotel más alejado del estadio, a más de 40 minutos, cerca de la estatua de Bobby Moore y mucho más lujoso. Aunque cuentan con alguna habitación sin apenas comodidades y más baratos, llegando a costar tan sólo 339 libras (casi 400€), lo normal es que los rojiblancos hayan elegido una suite para sus futbolistas. El precio de estas oscilan entre las 500 y 600 libras, llegando algunas de ellas a los 739 libras (más de 800€).

Una 'mentirijilla' con la que tapar los motivos reales del cambio que, como muchos han apuntado, se pueden deber a la superstición de Simeone y el resultado negativo que cosecharon en su anterior visita a Londres en Champions League.