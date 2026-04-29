Los puntos a favor de José Mourinho para llegar al banquillo del Real Madrid

Celia Pérez 29 ABR 2026 - 10:39h.

El técnico luso es uno de los que suena para hacerse cargo del equipo

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El debate está servido. Tras una segunda temporada consecutiva sin ganar un título importante como LALIGA, la Champions League o la Copa del Rey, el Real Madrid está dispuesto a dar un giro a la situación de su banquillo. Todo indica que Álvaro Arbeloa no continuará en el cargo y los nombres que salen a escena para sustituirlos no son pocos. Entre ellos gana fuerza José Mourinho, muy del gusto de Florentino Pérez, pero en la mesa también hay otros nombres como el de Pochettino, Deschamps o Scaloni.

En este sentido, el técnico luso cuenta a su espalda con no pocos motivos para que el presidente blanco, que será el que en esta ocasión, sin asesoramiento, como ocurrió en el caso de Xabi Alonso con José Ángel Sánchez, lo tenga muy en cuenta para hacerse cargo del primer equipo.

El primero de todos es que Mourinho es un gran conocedor de la casa blanca, en la que estuvo tres temporadas en las que dejó huella. Consiguió una Liga con récord de puntos y además de varias semifinales en Champions League. Y además, en segundo lugar y no menos importante, es su relación con Florentino Pérez. El luso es el favorito del presidente blanco, con el que ha mantenido una buena sintonía durante toda su trayectoria.

En tercer punto es personalidad fuerte y la capacidad de dirigir momentos de crisis. El luso es un técnico capaz de imponer orden y ganarse el respeto del vestuario, además de que habla varios idiomas, punto clave en la comunicación con su plantilla.

Por otro lado, uno de los factores que también beneficia al luso es que estaría libre en verano, no teniendo que disputar el Mundial como algunos de sus rivales como Pochettino, Deschamps o Scaloni. En la actualidad dirige al Benfica, por el que fichó en septiembre y tiene contrato hasta junio de 2027. Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula de unos tres millones de euros que permite a cualquiera de las partes rescindir el contrato hasta 10 días después del último partido de esta temporada