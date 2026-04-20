David Torres 20 ABR 2026 - 09:50h.

Lucas Beltrán, al que el Valencia ha tanteado para seguir, se cruza con Demichelis, el entrenador que sacó su mejor versión en River

Lucas Beltrán: "Es una situación de mierda"

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Valencia"No, no coincidí nunca con Martín Demichelis en un equipo, sí lo crucé alguna vez y lo saludé, pero bueno, no tuve la suerte de coincidir con él. Lucas sí. Estuvo con Lucas ahí en River, yo vi los partidos. Martín llegó después de Gallardo, un hombre muy importante en River y salieron campeones. Lo hicieron bien ahí", sentenciaba Guido Rodríguez a mitad de semana. Y razón no le falta. El delantero argentino del Valencia Lucas Beltrán se reencontrará este martes en Mallorca con Martín Demichelis, el entrenador que sacó su mejor versión en River Plate en 2023 y que le permitió dar el salto a Europa.

Lucas Beltrán se cruza con Demichelis, el entrenador que sacó su mejor versión en River

A las órdenes de Demichelis, Beltrán marcó 16 goles en 36 partidos —12 en Liga, tres en la Copa Libertadores y uno en la Copa Argentina—, y repartió cuatro asistencias. Aquella temporada supuso la eclosión del atacante, que también se proclamó campeón de la Liga Profesional argentina bajo la dirección del ahora entrenador del Mallorca.

Con 17 años, y tras haber salido cedido al Colón, Beltrán no comenzó como titular con River, pero se ganó pronto la confianza de Demichelis. En las cuatro primeras jornadas sólo jugó dieciséis minutos, pero en los dos siguientes partidos llegó su primera asistencia ante el Arsenal y el primer gol ante el Lanús. A partir de entonces, su rol cambió.

El futuro de Lucas: el Valencia CF ya ha tanteado su continuidad

Después de su gran temporada, el delantero argentino dio el salto a Europa con su fichaje por la Fiorentina hasta 2028. En el equipo italiano marcó 16 goles en 98 partidos oficiales y repartió nueve asistencias a lo largo de las últimas dos temporadas.

En Italia las cosas no le fueron excesivamente bien y salió cedido sin opción de compra al Valencia. En Mestalla los datos no le han acompañado (1 gol y dos asistencias) pero a Carlos Corberán le convence. Tanto es así que, según ha podido saber ElDesmarque, el Valencia CF ha tanteado ya con el propio Lucas Beltrán la posibilidad de que amplíe su contrato más allá de la cesión. De hecho, han hablado con él en varias ocasiones. Lucas es feliz y quiere quedarse, pero sabe que la negociación depende de la voluntad de la Fiorentina.