¿Sabemos de póker? El abecedario definitivo desde el CNP Winamax Barcelona 2026

David Torres 16 ABR 2026 - 11:19h.

Quién es quién en el CNP Winamax 2026 de Barcelona: a la estela de Leo Margets

¿Sabemos de póker? Aquí el abecedario imprescindible para sentarse a una mesa

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¿Sabemos de póker? ¿Hablamos de póker? ElDesmarque ha aprovechado la celebración del CNP Winamax de Barcelona para ir de mesa en mesa y comprobar si los jugadores saben explicar cada uno de los lances del deporte de los 52 naipes. La unión del mejor circuito nacional en vivo con Winamax, la mayor sala online que opera en el país, ha ayudado a vulgarizar y extender el conocimiento de la disciplina pero, como los buenos estudiantes, un repasito a tiempo nunca viene nada mal.

El reto ha sido sencillo, preguntar a los integrantes de las mesas del Casino de Barcelona cada uno de los términos básicos del póker, desde lo que es un All-in hasta qué es el turn pasando por las cartas suiter o foldear. Son términos habituales del Texas Hold'em (2 cartas en la mano y cinco en la mesa), que es la modalidad en la que se disputa el CNP. El vídeo lo explica con detalle, pero nosotros te pasamos un listado para que no se te olvide ningún término.

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El abecedario del póker

Algunos términos que debes conocer y que los jugadores del CNP dominan a la perfección:

¡All-in! - El anuncio de un jugador que desea apostar la totalidad de las fichas de las que dispone en ese momento.

Bote - La cantidad de fichas en la mesa. El bote crece en función de las apuestas de los jugadores.

Ciegas – Apuestas obligatorias que el primer (ciega pequeña) y el segundo jugador (ciega grande) a la izquierda del botón deben poner. Generalmente, la ciega grande es el doble de la ciega pequeña. El importe de estas ciegas determina la estructura de la partida.

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Farol (Bluff) – La única palabra del póker que no necesita explicación.

Flop Las tres primeras cartas comunitarias, juntas boca arriba.

Fold: Retirarse, no ir. Perder la oportunidad de ganar el bote actual. Descartar o tirar tu mano en vez de ver o subir una apuesta.

Heads-up Cara a cara, uno contra uno. Un bote por el que están luchando solo dos jugadores. Ejemplo: "En el turn ya estaban cara a cara".

Offsuit Cartas de diferente palo. Una mano inicial de Hold'em con dos cartas de diferentes palos.

Pair: Pareja, dos cartas iguales antes de comenzar a repartir las cartas comunitarias. Puede ser top pair (Pareja más alta), que es una pareja hecha con la carta más alta del flop. Si tienes A-Q y el flop es Q-10-6, tienes la pareja más alta del flop

Raise Subir. Aumentar la cantidad de la apuesta actual.

River La quinta y última carta comunitaria, colocada boca arriba. También se llama "quinta calle". Las metáforas sobre el river son algunos de los clichés del poker más apreciados. En inglés se suele utilizar el juego de palabras "murió ahogado en el river (=río)".

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Roca, conservador (tight) – Este término hace referencia al jugador que solo entra

Suited Una mano inicial de Hold'em en la que las dos cartas son del mismo palo.

Torneo – Competición de póker, por oposición al cash game. El derecho de entrada (igual para todos y fijado por adelantado) alimenta el “prize pool” (el bote de premios que se reparte entre los primeros de la clasificación final)

Turn La cuarta carta comunitaria. Se reparte de forma independiente y boca arriba.