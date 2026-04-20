David Gómez, campeón del CNP Winamax de Barcelona 2026

David Torres 20 ABR 2026 - 01:15h.

Se embolsa 60.000 euros y el trébol

Quién es quién en la mesa final del CNP Winamax Barcelona 2026

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David Gómez es el nuevo y flamante campeón del CNP Winamax de Barcelona 2026. El catalán de Tarragona se embolsa los 54.433 euros tras haber pactado a tres en la final y lleva el trébol de campeón sucediendo así a Joaquín Lafoz, ganador del año pasado.

Se pone así punto y final a un CNP Winamax de Barcelona que ha superado todas las previsiones y los récords. Los 813 registros sólo en el torneo principal, 153 más que el año pasado, han demostrado, una vez más, que la unión entre el mejor circuito presencial con Winamax, la mayor de la sala online de las que operan en nuestro país, es un éxito rotundo y sin fisuras.

Sin mujeres y sin WIPS antes de comer

El CNP Winamax de Barcelona se quedó pronto sin mujeres.A las 13.45 horas nuestra mami favorita, Janetzky Delgadillo, que está embarazada de seis meses, no pudo aguantar su pareja de treses ante las damas de Fabián Torres. Ante la atenta mirada de José Antonio García, su chico, siempre cariñoso con ella, se despiden del evento y se volcarán en vivir los últimos meses del embarazo de Victoria Valentina. Se llevan un piquito de 2150 euros para la cría.

También justo antes del descanso para la comida cayó también Th3 Antonio. El último WIP en pie se marcha con algo más de dos mil euros de premio y la sensación de haber hecho un gran torneo. Se marchó al Mini, dónde el resto de rostros conocidos pasaron toda la jornada.

Tras un paseo por las mesas del Mini, torneo en el que quedan 77 jugadores de los 407 que empezaron, hay varios rostros conocidos muy a tener en cuenta. Como WIP sólo sobrevive el streamer Pereira. Del Team Pro del CNP se mantiene en liza un ex como Carlos García. Completan el field de caras conocidas los clásicos Juan Maceiras, Manuel Borges (ya lleva ganados dos torneos en esta etapa) y David Algarra.

A las 18.15 horas, mesa final

La eliminación del rumano Nicolae Adrián Lacatus dejaba a los nueve elegidos para la mesa final. El chipleader del Día 2 se había desinflado con el paso de las horas y David Gómez lo dejaba en la estacada. Poco a poco fueron cayendo los españoles Daniel García, Alex Nicolás, Andrii Vakaliuk iban dejando sus stacks a David Gómez, el súper líder por fichas se destacaba y tenía la mesa a su entera disposición.

El quinto eliminado sería poco antes de la cena. El colombiano Kevin Aldana era el que caía a manos del tarraconense. Ya después de la cena sería otro ucraniano, Vitaly Monceeb quien se marchaba en quinto lugar. Su vergugo fue su compatriota Oleksandr Kobzar.

Una mala decisión de David Gómez le hizo perder la ventaja ante el catalán de Perelada Pepe Naranjo, pero llegó como líder al pacto de las 23.30 horas. Los dos españoles, David Gómez y Pepe Naranjo, y el rumano Marius Oprea llegaban a un acuerdo. Seguirán jugando por 13.000 euros y el trébol por fuera; mientras que Marius Oprea embolsará 38.252; 37.313 euros son para José Naranjo y 41.433 es para David Gómez.

El catalán José Naranjo, que llegaba como el más corto de fichas, acaba eliminado. Fue muy duro. Iba con pareja de seises y en el flop logró conectar un trío, sin embargo, un diez en el turn hacía valer la pareja de dieces de Oprea. No hay más que darle la enhorabuena al rival y para Perelada

El Heads Up y el ganador

El trébol y los 13.000 euros que quedaron fuera del pacto finalmente y se irían iban finalmente para David Gómez, flamante campeón del CNP Winamax de Barcelona. 54.433 euros que se van a Tarragona, a Cambrils Es su primer gran éxito en el mundo del póker y lo celebrará comprando un coche.

En la mano final, Marius Oprea (que se ha garantizado 38.252 €) no tuvo opciones frente a David y la resolución definitiva llegó cuando paga la subida raise de su rival con Q8. El flop es QT6 y Marius trata de atrapar a David y pasa. Lo mismo piensa el español, que con Q4 pasa para ver un 4 en el Turn. David pasa y Marius cae en la trampa ya que mete 1.5M.El español sube hasta los 4M y el rumano empuja su stack al centro. David pide la cuenta y paga. El 3 del confirma a David como ganador.