David Torres 19 ABR 2026 - 19:20h.

Cuatro españoles, dos ucranianos, un rumano, un colombiano y un ruso compiten por 60.000 euros

Barcelona revienta los registros en un Día 2 para la historia que lidera Nicolae Adrián

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Pasadas las seis de la tarde, la eliminación del rumano Nicolae Lacatus y del ibicenco Carlos Marí confirmaba la mesa final de este CNP Winamax de Barcelona y de Récord. Dos ucranianos, un ruso, un colombiano, un rumano y cuatro españoles pelearon por los 60.000 euros del primer premio y el trébol que acredita al campeón.

Estos son los stacks de la mesa final

FT Main Event ♣️

1.⁠ ⁠Andrii Vakaliuk 820K 🇺🇦

2.⁠ ⁠Oleksandr Kobzar 1.135M 🇺🇦

3.⁠ ⁠Vitaly Monceeb 8.150M 🇷🇺

4.⁠ ⁠Daniel García 2.080M

5.⁠ ⁠Marius Oprea 3.990M 🇷🇴

6.⁠ ⁠José Naranjo 3.550M

7.⁠ ⁠David Gómez 13.440M

8.⁠ ⁠Alex Nicolás 2.435M

9.⁠ ⁠Kevin Aldana 3.995M 🇨🇴

Quién es quién en la mesa final del CNP Winamax Barcelona 2026

Andrii Vakaliuk (Ucrania) (825 K) - Asiento 1

Este jugador ucraniano es más habitual del online que del vivo, y su clasificación tiene tintes surrealistas. Un misclick le llevó a registrarse por error en un satélite, algo que ni siquiera suele jugar, para el CNP. Lo ganó. Y ahora está sentado en la mesa final del Main Event de Barcelona. “Es una historia loca”, reconoce él mismo. Y puede serlo aún más: está a ocho eliminaciones de que un error de ratón se convierta en el mayor éxito de su carrera.

Oleksandr Kobzar (63 años, Ucrania) (1.135 M) - Asiento 2

Es ucraniano. Juega al póker por diversión. Le gusta viajar con la excusa del póker, pero no desaprovecha la oportunidad de jugar online. Precisamente, está jugando en Barcelona gracias a un satélite de 5€, con el que ganó una entrada de 50 €, y luego el ticket para el CNP.

Le preguntamos por su mejor recuerdo de estos tres días de competición y, con el poquito español que maneja, nos prometió que estaba por llegar.

Vitaly Monceeb (32 años, Rusia) (8.150 M) - Asiento 3

Ruso, vive en Barcelona, y se acercó al CEP por cercanía. Solo suele jugar en este casino, y ahora no se suele perder ningún circuito que considera importante en el circuito.

Siente que todo lo que está viniendo, como esta mesa final, es un extra, porque en la burbuja le quedaban 6bb y fue all-in con KQ, le pagaron con AK y se salvó con un bad beat.

Daniel García (26 años, Barcelona) (2.080 M) - Asiento 4

Daniel arrastraba una experiencia amarga en una etapa anterior del CNPW en este torneo. Ocurrió en el Main de la Gran Final de Madrid el año pasado, donde se quedó a pocos puestos de la burbuja. Jugador de ajedrez y aficionado al póker desde hace cuatro años, en esta ocasión ya se ha quitado esa espina con creces. Recuerda especialmente una mano clave: un all-in preflop con damas frente a A-K en la que solo le valía una dama en el river… y apareció. Ahora afronta la mesa final con la ilusión de luchar por su primer trébol.

Marius Oprea (Rumanía) (3.990 M) - Asiento 5

Rumano afincado en Castellón, Marius ya sabe lo que es ganar torneos importantes en vivo. Hace tres años se llevó el CNP de Alicante por 33.000 € y ahora pelea por convertirse en doble campeón del circuito. El rumano se mostró poco participativo con la prensa, refugiado en su teléfono móvil mientras esperaba la tradicional foto de la mesa final.

Pepe Naranjo (41 años, Peralada) (3.550 M) - Asiento 6

Pepe tiene el póker como un hobby, aunque este empresario de 41 años visita con frecuencia el circuito nacional y lleva un par de años tomándoselo más en serio. En Barcelona, el año pasado, se quedó a solo tres puestos de la burbuja, y hoy se encuentra en la mesa final del mismo torneo dispuesto a pelear por el mayor triunfo de su carrera. Aun así, su objetivo principal no es otro que disfrutar y pasarlo bien en una mesa final a la que pocos jugadores logran acceder dada la dificultad que entraña.

David Gómez (Tarragona, 32 años) (13.440 M) - Asiento 7

Un día se encontró con que sus amigos le propusieron una partida de póker, y así empezó. Es de Tarragona, así que la afición le animó a estar pendiente de los torneos que vienen al Casino de Barcelona, y se anima a jugar alguno de vez en cuando.

El destacado liderato que ahora sustenta le ha llegado después de ganar muchos botes y eliminar a bastantes adversarios hoy, pero la mano que mejor recuerda es una jugada del día 2, que teniendo ya un stack destacado, se jugó un bote de 2M de puntos en un flop 2324 con K2 y proyecto de color. El 2 del river lo recordará mucho tiempo.

Alex Nicolás (28 años, 2.435 M) - Asiento 8

Es miembro de la generación que se aficionó al póker disfrutando los comentarios de Juan Manuel Pastor en los vídeos del EPT.

Solo juega torneos, preferiblemente online, pero, si puede, aprovecha los viajes profesionales para visitar algún casino. Está dando unos cursos en Barcelona, así que probó a clasificarse en un satélite en vivo de 60 €. Su camino hasta la mesa final fue tan plácido que no recuerda nada reseñable. “Así da gusto”.

Kevin Aldana (33 años, Colombia) (3.995 M) - Asiento 9

Eloy tampoco se dedica profesionalmente al póker, como Gonzalo. “Juego los torneos que llegan por la zona: Sevilla, Málaga y alrededores”. Ya sabe lo que es pasar por caja en este mismo torneo: el año pasado hizo minicaja y cayó poco después de la burbuja. Hoy vuelve a intentarlo, esta vez desde la mesa final.