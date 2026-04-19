David Torres 19 ABR 2026 - 10:55h.

El campeón se embolsará 60.000 euros

Barcelona revienta los registros en un Día 2 para la historia que lidera Kevin Aldana

Compartir







Tras haber reventado los registros y cualquier previsión, el CNP Winamax Barcelona 2026 afronta este domingo la finalísima del torneo. Casi medio centenar de afortunados pelearán por el premio de 60.000 euros y el trébol que acredita al sucesor de Joaquín Lafoz.

Finalmente el main event del CNP Winamax de Barcelona 2026 cierra con 813 registros, 153 más que el año pasado. Una auténtica barbaridad que demuestra que la unión del mejor circuito de póker presencial con Winamax, la mayor sala online del país es un éxito rotundo. De todos ellos, unos pocos lucharán por entrar en los premios de este domingo que se disputará desde las 12 horas hasta la mesa final.

Además se juegan dos torneos más. A las 13 horas comienza el Mini (250 euros de buy in) y a las 17 horas el torneo clausura (150 euros). Emoción hasta el final.

Sigue aquí el Día 3 (la final) del CNP Winamax de Barcelona