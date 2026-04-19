CNP Winamax Barcelona 2026: En directo, la final a por los 60.000 euros
El campeón se embolsará 60.000 euros
Barcelona revienta los registros en un Día 2 para la historia que lidera Kevin Aldana
Tras haber reventado los registros y cualquier previsión, el CNP Winamax Barcelona 2026 afronta este domingo la finalísima del torneo. Casi medio centenar de afortunados pelearán por el premio de 60.000 euros y el trébol que acredita al sucesor de Joaquín Lafoz.
Finalmente el main event del CNP Winamax de Barcelona 2026 cierra con 813 registros, 153 más que el año pasado. Una auténtica barbaridad que demuestra que la unión del mejor circuito de póker presencial con Winamax, la mayor sala online del país es un éxito rotundo. De todos ellos, unos pocos lucharán por entrar en los premios de este domingo que se disputará desde las 12 horas hasta la mesa final.
Además se juegan dos torneos más. A las 13 horas comienza el Mini (250 euros de buy in) y a las 17 horas el torneo clausura (150 euros). Emoción hasta el final.
Sigue aquí el Día 3 (la final) del CNP Winamax de Barcelona
Recordamos la clasificación
Así va la clasificación general del CNP Winamax 2026 tras la etapa de Sevilla
El CNP Winamax puso el broche final a su primera etapa de la temporada 2026 en el Casino Admiral de Sevilla con una historia que conecta pasado y presente del circuito. Ramón Fernández, integrante del Team CNP 2026, se proclamó campeón del Main Event y se llevó un premio de 60.000 euros, inaugurando el palmarés del año con una victoria especialmente significativa. Sin embargo, en esta alianza entre el mejor circuito nacional de póker y Winamax, la sala online más grande de las que operan en España, al margen de los tréboles y los títulos, se compite por los títulos para la Clasificación General que el año pasado coronó a Miguel Montes como el número 1 del país.Ir a la noticia
La crónica de ayer
Barcelona revienta los registros en un Día 2 para la historia que lidera Nicolae Adrián
El CNP Winamax de Barcelona lo ha conseguidoCNP Winamax de Barcelona. Ha despejado dudas (si es que alguien las tuvo alguna vez) y ha reventado cualquier previsión superando ampliamente los de 2025. Por lo que al Día 2 se refiere, es preciso recordar que el rumano búlgaro Nicolae Adrián, residente en Valencia, pasa a la final de este domingo como chipleader con 4.600.000 fichas. 86 entraron en premios, de los que 41 competirán este domingo por embolsarse los 60.000 euros en premios. Nicolae, a 22 minutos para el final del día, reventó al catalán Josep Concernau llevándose un bote de más de dos millones de fichas, dejando atrás a Kevin Aldana, un colombiano que llega a la final como segundo destacado con 3.230.000. A las 12 horas de este domingo comienza la finalísima.Ir a la noticia
El menú del día
Además del Main Event se juegan dos torneos más. A las 13 horas comienza el Mini (250 euros de buy in) y a las 17 horas el torneo clausura (150 euros). Emoción hasta el final.
Comenzamos
Señoras y señores, llega lo bueno. En una hora comienza el Día 3 del CNP Winamax. Soy David Torres y se lo contaré todo minuto a minuto.