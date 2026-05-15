Una salida obligada para algún extracomunitario

Álvaro Borrego 15 MAY 2026 - 13:17h.

Con el regreso de Petit serán cuatro los extracomunitarios del equipo, por lo que al menos deberá salir uno

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Una vez materializado el objetivo, el Real Betis empieza a esbozar la hoja de ruta de la planificación de la próxima temporada, para la que la dirección deportiva buscará un salto de calidad en la plantilla. La dureza de la Champions League exige acertar con los refuerzos, aunque esos ingresos adicionales por disputar la máxima competición no eximirá a la entidad de realizar alguna gran venta. El club pretende hacer una renovación importante del equipo y a partir de ahí irá concretando apuestas. Por el momento parecen seguras las salidas de Ricardo Rodríguez, Adrián, Bakambu y Chimy Ávila, aunque no serán las únicas. Otro elemento a estudiar será qué pasará con las plazas extracomunitarias, dado que LALIGA únicamente permite tener a tres 'extranjeros' en nómina y a partir de junio, con el regreso de Gonzalo Petit, que empezará la pretemporada con el primer equipo, la entidad dispondrá de cuatro en esa lista.

Actualmente son Natan de Souza, Antony Matheus dos Santos y Nelson Deossa los tres futbolistas que ocupan plaza de extracomunitario. Con el regreso de Gonzalo Petit, cedido ahora en el Granada, serán cuatro los que cumplan esos requisitos, por lo que el Real Betis, salvo que alguno obtenga la nacionalidad española, algo realmente complejo a estas alturas, deberá dar salida al menos a uno de ellos.

Lo cierto es que cualquier escenario es posible. Uno de los que más papeletas tiene para salir es Natan de Souza, cuyo valor de mercado no para de crecer y oposita a ser una de las grandes ventas del verano, siempre y cuando llegue una oferta a la altura de las pretensiones del club, con la Premier League como más que posible destino. La valía de Antony tampoco pasa desapercibida en Europa, pero dada la inversión realizada por el Betis, y sobre todo lo que supondría para cualquiera afrontar su salario, no será ni mucho menos fácil verle fuera de Heliópolis a partir de verano.

Otro de los extracomunitarios es Nelson Deossa, por el que el Real Betis pagó algo más de 11 millones de euros este verano. Llegó lesionado y le costó entrar en la línea de rotación, pero poco a poco fue mejorando en sensaciones. Su mejor actuación con la elástica verdiblanca la firmó contra el Valencia, siendo clave en el 2-1 definitivo, y para sorpresa de muchos, lejos de tener continuidad, una semana más tarde el entrenador lo dejó en el banquillo. Apenas ha jugado 38 minutos en los últimos nueve partidos oficiales. Ni siquiera está entre los 15 futbolistas que más minutos ha disputado esta temporada. Si llega una buena oferta será tenida en cuenta. Hasta ahora el River Plate es el único que le ha hecho saber al club su interés.

El último en discordia es Gonzalo Petit, sobre el que el Real Betis deberá decidir qué es lo mejor para su futuro. El uruguayo es una apuesta de futuro de la dirección deportiva, pero se vio obligado a salir en verano precisamente por la imposibilidad de ocupar una plaza de extracomunitario, con el cupo ya completo. Con contrato hasta 2031, volverá a Heliópolis a las puertas de cumplir 20 años, sin la certeza de si volverá a salir cedido o trabajará para reivindicar una oportunidad. Ocho goles y una asistencia lleva en su primera temporada en España.