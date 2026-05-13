La familia de Sergio Ramos celebra la compra del Sevilla: "En recuerdos cuando se comparten"

Ángel Cotán 13 MAY 2026 - 11:32h.

Todo queda cerrado a expensas de la notaría

Cerrados los puntos principales del acuerdo entre Sevilla, Five Eleven y Sergio Ramos

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El Sevilla FC afronta este miércoles un encuentro muy importante por su permanencia en LALIGA EA Sports, aunque antes también disputó otro de suma importancia en los despachos. Tras dos jornadas de intensas reuniones, la fumata blanca por la venta del club llegó a las 12:30 horas del pasado martes. Sergio Ramos y Five Eleven, a expensas de la notaría, serán los próximos dueños de la entidad hispalense. Una noticia que ya se festeja entre el entorno del camero.

Ante notario, los todavía propietarios del Sevilla deberán presentar las acciones, así como Sergio Ramos y Five Eleven las garantías de pago. Este acontecimiento se producirá en las próximas semanas y todo quedará cerrado.

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Las caras de Sergio y René a la salida de la última reunión lo confirmaban. Lo más difícil ya estaba hecho y solo queda un último paso para formalizar el acuerdo. Tanto es así que el entorno del canterano sevillista no dudó en mostrar la celebración familiar.

La familia Ramos celebra la compra del Sevilla FC

A través de su perfil oficial en Instagram, el propio Sergio Ramos compartió una imagen con su hermano René en el coche. Sonrientes y vestidos para la ocasión, los hermanos compartían su sentir en un día muy especial para ambos tras alcanzar el acuerdo para entrar de lleno en la planta noble de la entidad hispalense.

Una celebración que confirmó su hermana Mirian. Alzando una copa de vino grabada con el logo 'SR' y acompañada de la siguiente reflexión: "Los mejores momentos se convierten en recuerdos cuando se comparten".

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Falta muy poco para que Sergio Ramos comience una nueva etapa en el Sevilla, esta vez desde el mando, pero su familia no duda en celebrar un acuerdo que supone el inicio de una nueva era en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La era Sergio Ramos.