García Plaza anuncia al menos tres cambios ante el Villarreal: "Isaac Romero no estará"

Pepe Jiménez Sevilla, 12 MAY 2026 - 12:21h.

El entrenador fue cuestionado por la posible compra de Sergio Ramos

El Sevilla ultima la preparación antes de visitar al Villarreal

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Villarreal... y con el nombre de Sergio Ramos otra vez latente en el Sánchez-Pizjuán. El técnico, que no se mojó demasiado en la probable venta del club, analizó la actualidad deportiva de su equipo.

"Isaac no va a llegar. A partir de aquí no diré nombres, pero de los que jugaron, uno solo puede estar para un ratín, los hemos hecho calentar hasta para que no lo sepáis, y hay otros dos que los médicos me han dicho que es mejor guardarlos en el banquillo. Habrá un cambio mio y tres o cuatro que... recomendación médica", comenzaba argumentando un técnico que sabe que si consigue los tres puntos ante el Villarreal tendrá prácticamente hecho su trabajo en el Sevilla.

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En este sentido, García Plaza insistía en que "la derrota en Pamplona fue muy dura, por la forma, pero a partir de ahí he visto un sevillismo, sin ser sevillista, te vas impregnando. Lo que se ha vivido aquí estas dos semanas, el equipo el otro día se reafirmó y encima con ese aliento. El día del Real Madrid, ojalá ganemos en Villarreal, pero tiene que ser otra vez así".

El resto de declaraciones de Luis García Plaza:

Su futuro en el Sevilla: "Lo que tenga que pasar, pasará. Tengo contrato si nos salvamos, pero dependerá del club. El partido de mañana es el más difícil de los tres, es un equipo que ha ganado 14 partidos de 17 como local. En los últimos cinco partidos se ha ido 2-0 al descanso. El partido de mañana es muy difícil. Nos estamos jugando la vida y es nuestra primera gran oportunidad. El Villarreal va a poner a todos los titulares, su mejor equipo para cerrar la temporada. Necesitamos ser el mejor Sevilla para tener opciones. Cuando un club funciona es porque tienen un gran entrenador, una grandísima plantilla y una propiedad que invierte. Ellos llevan haciéndolo muchos años y por eso están ahí".

La dureza de la zona baja esta temporada: "Solo hubo un año, con el Levante, teníamos 15 puntos e hicimos 30 puntos para salvarnos, nos salvamos con 45, descendió el Dépor con 43. Es una locura. Esta jornada ha perdido el Espanyol y porque le ganamos nosotros, el resto han sumado todos. Este año está más barato ir a Europa que la salvación".

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La posible venta de la entidad: "No puedo pensar en nada más, solo puedo hablar del Villarreal".

El estado anímico de la plantilla: "En estas jornadas, lo anímico hace mucho. Los entrenadores planteamos lo táctico, pero hay cosas que no podemos controlar. El gol de Osasuna lo metió Catena. En lo anímico, el equipo está mejor. Si hubiésemos metido una cámara el día de Pamplona, los chavales estaban llorando, tirados en el suelo. No era fácil, pero la afición ayudó mucho. Todos tenemos herramientas de trabajo".

El momento de Azpilicueta: "César es uno de esos jugadores que todo entrenador quiere tener. La arenga prepartido suelo darla yo, pero le dije que hablase él. Está pendiente de todo, nos ayuda mucho en todo, habla de todo, es un profesional de diez. Va a volver a jugar, no sé si mañana, pero jugará antes de final de temporada".