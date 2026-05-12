Basilio García Sevilla, 12 MAY 2026 - 07:23h.

El partido se juega este miércoles, 13 de mayo, a las 19.00 horas

El Sevilla también quiere al sevillismo en Villarreal

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El Villarreal CF y el Sevilla FC se miden este miércoles en el Estadio de La Cerámica en un partido importante para ambos equipos, pero con más urgencias para los nervionenses, que podrían dejar certificada su permanencia en caso de lograr la victoria. Los locales, sin embargo, no se dejan ir pese a haber cerrado la clasificación para la UEFA Champions League hace ya más de una semana, y quieren amarrar la tercera plaza y, por qué no, achuchar al Real Madrid por el subcampeonato.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Marcelino García Toral como Luis García Plaza, que regresa al Estadio de La Cerámica, donde ocupó el banquillo local.

El posible once de Marcelino

Marcelino García Toral está ante su penúltimo partido en el Estadio de La Cerámica, una vez confirmada su salida a final de temporada. Acertar el once de un equipo que ya ha cumplido el objetivo es harto complicado. Sacó un empate en Mallorca el fin de semana, y puede ser en cierto modo juez del descenso.

Sin sancionados, el asturiano tiene la duda de un Ayoze Pérez que, tras regresar por lesión, se retiró con fatiga muscular del partido de Son Moix, pero a priori no debería tener problemas para jugar ante el Sevilla. Las rotaciones pueden ser masivas... o no.

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El Villarreal podría salir con Arnau Tenas; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Parejo, Pape Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

El once más probable que puede sacar Luis García Plaza

Aunque Luis García Plaza es amigo de mantener los onces que resultan ganadores, la acumulación de partidos -tres en nueve días- aconseja hacer variaciones de cara al choque de este miércoles ante el Villarreal.

No tiene sancionados, pero además de los lesionados Marcao y Manu Bueno, sí cuenta jugadores más tocados de lo normal como Isaac Romero, que apunta a descansar, así como Agoumé o Carmona, de los más discutidos en el partido ante el RCD Espanyol, dando entrada a otros como Akor Adams, héroe el sábado al hacer el gol de la victoria, o un Azpilicueta que puede volver al verde.

Con todo, de inicio, Luis García Plaza podría sacar un equipo conformado por: Odysseas; Azpilicueta, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Sow; Rubén Vargas, Maupay, Ejuke; y Akor Adams.