El Sevilla FC, pendiente de un ingreso de entre 12 y 3 millones

Álvaro Borrego 11 MAY 2026 - 11:31h.

La posición en la que el Sevilla termine LaLiga también será importante, dado que no es lo mismo ser octavo que décimo séptimo

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La victoria contra el Espanyol permite al Sevilla FC acariciar la permanencia, dado que le saca tres puntos al Alavés, al que también le gana el golaveraje particular. Al conjunto que dirige Luis García Plaza le deben bastar uno o dos puntos para certificar su continuidad en Primera División y aunque el objetivo se pueda incluso obtener matemáticamente este miércoles, eso no debería ser motivo para la relajación en el equipo. Y es que a nivel económico la entidad todavía tendrá algunos objetivos en juego, habida cuenta de la importancia de quedar lo más arriba posible y los ingresos que eso supondría para la entidad.

Conviene recordar que el 25% del reparto de los derechos televisivos va en función de la clasificación final de cada equipo. Por lo tanto, no es lo mismo ser quintos que séptimos o décimos. Según viene recogido en el Real Decreto-ley 5/2015, la ley establece que un 50% del reparto de los derechos televisivos se distribuye a partes iguales. El otro 50% se divide en dos: una parte en lo que es la denominada implantación social (un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas), y la otra parte de ese segundo 50% va en función de la tabla clasificatoria. Es decir, un 25% del total.

El Sevilla FC, entre 12 y 3 millones

Conviene recordar, eso sí, que el dinero ganado por méritos deportivos se cobra en cinco temporadas y de la siguiente manera: 35% de esos 30 millones se percibirían la próxima temporada. El 20% dentro de dos años y así hasta llegar a los cinco: 15%, 15% y 15%.

Porque no sería lo mismo quedar el octavo o el décimo séptimo, como la temporada pasada. Entre una posición y otra hay casi nueve millones de diferencia. Según las estimaciones de la temporada pasada, el 8º percibió casi 12 millones por este concepto, mientras que el propio Sevilla FC (17º) debió ingresar poco más de 3 millones. Un asunto al que deberá estar atenta la plantilla, dada la importancia que eso tendría para las arcas de la entidad.

8º 11,91 millones (Un 3,5% del reparto).

9º 10,21 millones (3%).

10º 9,35 millones (2,75%).

11º 8,5 millones (2,5%).

12º 7,65 millones (2,25%).

13º 6,80 millones (2%).

14º 5,95 millones (1,75%).

15º 5,1 millones (1,5%).

16º- 4,25 millones (1,25%).

17º- 3,4 millones (1%).