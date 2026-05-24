Alfonso Díaz y Pablo Ortells asumen el descenso del Mallorca, hablan del futuro y confían en Martín Demichelis

Alberto Cercós García 24 MAY 2026 - 00:43h.

La directiva del RCD Mallorca ha salido a dar la cara y ha hablado del futuro en Segunda División

De las lágrimas de Leo Román o Abdón Prats a los gestos de Pablo Torre y Vedat Muriqi: desolación en Son Moix

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El descenso del RCD Mallorca ha dejado un mensaje de autocrítica, continuidad y reconstrucción por parte de sus dos principales responsables deportivos, Alfonso Díaz y Pablo Ortells, en una comparecencia improvisada marcada por la petición de disculpas a la afición y la defensa del proyecto institucional. A fin de cuentas, ellos han sido -y lo van a seguir siendo- los máximos responsables de las diferentes decisiones deportivas de los últimos años.

Alfonso Díaz abrió su intervención lamentando la situación y pidiendo perdón a los seguidores del club: "Pedir disculpas por lo que ha ocurrido, por el descenso". Todo, en un contexto en el que también quiso agradecer el apoyo de la afición durante toda la temporada, destacando incluso la presencia de 19.000 espectadores en el último partido ante el Oviedo.

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El dirigente asumió que el descenso obliga a una revisión profunda del rendimiento deportivo. "Hay que hacer autocrítica, está claro que cuando desciendes es que no has hecho las cosas bien", confiesa el CEO de Negocio. Aunque insistió en que el club mantiene su hoja de ruta de volver a Primera División “lo antes posible” y seguir construyendo un proyecto sólido.

En cuanto a la gestión global, Díaz defendió la evolución del club en los últimos años y su capacidad de recuperación. "El club está mucho más fuerte y más preparado ahora que hace cinco años", dice. Al tiempo que descartó un escenario de urgencia económica o ventas forzadas. “No lo creo”, confiesa en referencia a una posible malventa de jugadores tras el descenso como Samu Costa o Vedat Muriqi.

Pablo Ortells, en la misma línea

Por su parte, Pablo Ortells, responsable de la parcela deportiva, asumió de forma directa la responsabilidad del fracaso deportivo: “Yo asumo toda la responsabilidad como máximo responsable de la parcela deportiva". Dejando claro que la propiedad no considera culpable de la situación al accionariado y trasladando el foco a la gestión técnica.

Ortells también subrayó la continuidad del proyecto pese al descenso y la necesidad de reestructuración de la plantilla: “Cuando hay cambios de categoría, hay cambios de jugadores. Unos estarán, otros no”. Además de señalar que el objetivo del club sigue siendo regresar a la élite. "Lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo, apostando para volver a la primera división", zanja confesando también que le gusta la idea de mantener a Martín Demichelis en el banquillo.