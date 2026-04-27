Asís Martín 27 ABR 2026 - 15:59h.

Muere José Bisbal Carrillo, leyenda del boxeo y padre de David Bisbal

Importante éxito del primer evento de boxeo y K1 celebrado en Zaratamo

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BilbaoPara el aficionado medio del Athletic Club sin duda bastantes golpes le dan ya la tropa de Ernesto Valverde, pero son anímicos, aunque también duelen, pero con bastante más acierto iban tirados los que se colocaron en el Frontón de Zaratamo, que vivió el sábado el debut del Noble Arte en la localidad con una excelente entrada de público y un ambiente sensacional que confirmó el buen estado de salud de los deportes de contacto en el territorio de Bizkaia.

La jornada, organizada por Euskobox, ofreció un espectáculo vibrante que culminó con la victoria antes del límite del wélter vizcaíno Reni Arregi en un combate neoprofesional que preludia su inminente salto al pugilismo rentado y un emocionante cruce entre el invicto Erlantz Tejada y el combativo José Luis Commisso en el que era el primer choque a 6 rounds del joven boxeador de Abusu.

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Erlantz Tejada brilla y camina hacia la disputa de los cinturones

Salta a la vista que en el combate estelar de la noche Erlantz Tejada dio un nuevo paso de adelante en su carrera profesional. En su primer enfrentamiento pactado a 6 asaltos, Tejada se impuso por decisión unánime a un bravo y bullidor José Luis Commisso.

"Fue una pelea del gusto del público porque Commisso vino a intentar noquearme. Yo evadía sus golpes e iba puntuando, moviéndome en el ring. No es a lo que tengo acostumbrada a mi afición, pero llevé a cabo un planteamiento distinto que estoy convencido de que me ha hecho crecer para el futuro de mi carrera”.

El pupilo de Sihergey Konstantinou apreció un bajón físico de su oponente en las postrimerías del combate. “Intenté apretar en los asaltos finales, pero Commisso es un peleador muy duro que aguanta todo lo que le tires. Seguí con la estrategia de ganar a los puntos y en el sexto conseguí abrirle una herida en la nariz que le complicó mucho terminar”.

Tejada, que levantó al público congregado de sus asientos, concluye que está “muy contento porque me he encontrado muy bien físicamente; esta pelea demuestra que estoy preparado para lo que venga, que soy muy polivalente y puedo adaptar mi boxeo a distintos tipos de rivales".

Con esta victoria, el boxeador de 22 años eleva su récord invicto a 6-0 (3 KO). Tejada sigue escalando en el ranking nacional de su categoría con la mirada puesta en la disputa de los títulos

Reni Arregi convence a punto de dar el salto...

Otro de los grandes protagonistas fue Reni Arregi, quien se impuso antes del límite a un exigente Jon Mozo en un combate neoprofesional a 4 asaltos. Arregi, que prepara su inminente debut profesional, dejó sensaciones inmejorables.

"Me vi bastante tranquilo y empecé la pelea de menos a más. A pesar de medirme a un zurdo con más envergadura, pude cerrar el ring y abrir huecos. En el segundo asalto logré doblar las manos, entraron fuertes y le hicieron daño. Me quedé con ganas de más".

En los choques de boxeo y K1 amateur que completaron la fiesta de los deportes de contacto en Zaratamo destacó la victoria antes del límite del boxeador gasteiztarra Alejandro Mosquera y el vibrante duelo entre Ayyoub Lamzalzi y Sendoa Careaga, resuelto con una ajustada victoria para el primer. Además, el público vibró con la emocionante victoria de Jon Justo.