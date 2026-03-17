El día que Antonio Rüdiger descubrió el ADN del Real Madrid

Saray Calzada 17 MAR 2026 - 10:22h.

Rüdiger recordó antes de ganar la decimoquinta el día que le tocó sufrir la presión del Bernabéu en contra

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Se han conocido los entresijos de la decimoquinta a través del documental que ha emitido Real Madrid TV. En uno de los extractos sale Rüdiger hablando con Modric y Jude Bellingham en la mañana previa al partido que tenían con el Bayern de Munich en las semifinales. Ahí les costó lo que vivió dos años antes cuando se enfrentó con el Chelsea al equipo blanco.

Una de las cosas de las que más se ha hablado en los últimos años es de la presión del Bernabéu y cómo empuja al equipo en partidos europeos. De esto habló el central alemán. "Pensaba que el techo del estadio se caía ", dijo Rüdiger sobre ese partido de vuelta de cuartos entre el Real Madrid y el Chelsea. "¿Qué posibilidades hay de que metas tres goles en el Bernabéu y no pases la eliminatoria?", le decía al inglés.

El día que Rüdiger descubrió el ADN del Madrid

"Estaba Ferland, pero entró Marcelo y se lesionó a los 10 minutos. Imagina jugar toda la prórroga lesionado. Imagínate a Lucas, Carvajal de central y David (Alaba)", comentó Modric. "Y nosotros no pudimos aprovecharlo porque estamos en shock. En shock", decía. En ese momento Rüdiger jugaba en el Chelsea y meses después, en junio de 2022 ficharía por el Real Madrid.

Jude Bellingham se interesó por cómo estaba el vestuario inglés en un partido como ese. "Silencio sepulcral. Nadie hablaba. Mateo me dijo: 'Esto es el Real Madrid' Y yo dije: '¿Pero cómo? ¿Cómo? Un año después entendí el ADN Real Madrid", sentenciaba el alemán. Él pudo vivir las dos caras de la moneda. La derrota en un partido que ya lo creían ganado y ganar cuando ya se daba al Madrid por muerto.

Ese año el Real Madrid acabó ganando la decimocuarta y Rüdiger dos años después podría experimentar qué es ganar con el equipo blanco una Champions.