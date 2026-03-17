Pablo López afea la respuesta de Rüdiger sobre Diego Rico: “Me sobra”

Saray Calzada 17 MAR 2026 - 08:21h.

En ElDesmarque madrugada han analizado las palabras de Rüdiger

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Antonio Rüdiger tomó la palabra en la previa al partido de Champions contra el Manchester City. Ahí le preguntaron por una jugada que se dio hace unos días en el encuentro contra el Getafe con Diego Rico. Fue una acción muy dura y el CTA reconoció a posteriori que debería haber sido expulsado. La respuesta del alemán a esta pregunta en sala de prensa ha generado todo tipo de comentarios y en ElDesmarque madrugada se ha analizado.

Pablo López ha sido uno de los más críticos. "En un partido se te puede ir, pero que presuma de que si no quiere que se levante no se levanta... Que lo diga Topuria mola porque es el show, pero un futbolista no debe decir eso. Además, el desprecio con el que habla de Diego Rico me sobra absolutamente", dijo el periodista.

Las palabras de Rüdiger que no han gustado nada

"He visto las imágenes, a cámara lenta terrible, no voy a decir que no. Pero sí ves la jugada en sí... yo no voy a discutir con él, pero no le maté. No creo que haya que exagerar el contacto. Si fue con intención te lesiono. Sé que entré duro, hablamos después del partido. No fue roja, no me echaron. Nunca fue mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro cuando juego, pero tengo unos límites que no traspaso. Por eso creo que esas declaraciones son un poco exageradas. No hay que seguir con esto", dijo Rüdiger en sala de prensa.

Unas palabras que se han comentado mucho en las redes sociales y que ha tenido apoyo y detractores, como en el programa en donde casi todos estaban de acuerdo que han sobrado. Tote apuntaba que por sus palabras la acción parece hasta culpa del jugador del Getafe. Rüdiger es un jugador que no pasa desapercibido por sus acciones en el campo y ahora se ha visto que tampoco con sus palabras.