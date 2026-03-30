Jorge Morán 30 MAR 2026 - 11:30h.

Ambos compartieron momentos de risa en el partido de Francia

Mbappé asume las críticas en el Real Madrid: "Hasta a Cristiano Ronaldo"

Compartir







Real Madrid y Bayern de Münich protagonizarán uno de los enfrentamientos más calientes de los cuartos de final de la Champions League. El considerado 'Clásico de Europa' contará con muchas estrellas en el terreno de juego, aunque los focos estarán apuntando al duelo entre Michael Olise y Kylian Mbappé. Dos amigos fuera de la cancha, que se convertirán en enemigos en 180 minutos.

Y es que ambos futbolistas franceses serán los líderes de su equipo para llegar a las semifinales. Aunque habrá otros como Vinicius y Kane sobre el césped, lo cierto es que Mbappé y Olise serán la gran referencia de los suyos.

La gran relación de Mbappé y Olise en Francia

La Selección de Francia ha tenido dos partidos importantísimos durante este parón. Aunque eran amistosos, los duelos contra Brasil y Colombia eran una prueba perfecta para medirse antes del Mundial 2026, saliendo victorioso en ambas ocasiones. Unos partidos en los que se pudo ver la buena relación de Kylian Mbappé y Michael Olise, tanto en el terreno de juego como fuera de él.

En el campo la sintonía entre ambos es total. Conectan en velocidad, se buscan continuamente, se filtran pases y son dos dolores de muela para la defensa rival. Pero fuera de los terrenos de juego, la relación es incluso mucho mejor. Algo que se pudo comprobar en el partido ante Colombia.

Las estrellas de Real Madrid y Bayern fueron suplentes frente a la selección cafetera, saltando juntos al campo en el minuto 78. Y aunque en el partido dejaron un gol que acabó siendo anulado, la mejor imagen entre ambos se vivió en el banquillo.

Las cámaras de DAZN captaron el divertido momento entre Michael Olise y Kylian Mbappé, con Ousmane Dembélé como testigo. Los dos futbolistas no pararon de reírse, abrazándose y dejando una muestra de la buena relación entre ambos. Un vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales, en dónde se ha destacado como van a pasar de mejores amigos a enemigos en tan sólo unos días.