Saray Calzada 22 ABR 2026 - 09:16h.

Quique Sánchez Flores en sala de prensa desveló para quién era la camiseta que le dio Mbappé

El Bernabéu señala a los culpables y pita a Mbappé, Vinicius y Camavinga

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El Real Madrid se llevó la victoria ante el Deportivo Alavés en casa, aunque no sin algún momento de sufrimiento en los minutos finales. Tras el pitido del árbitro se dio una imagen poco usual en los encuentros. Es habitual que jugadores de un y otro equipo se saluden y se intercambien camisetas, pero no con el entrenador. Quique Sánchez Flores se llevó uno de los premios gordos de la noche. Kylian Mbappé se acercó a él y le dio la camiseta. El entrenador del equipo vasco le dio las gracias.

En la rueda de prensa posterior le preguntaron por este momento. "Es para alguien de la familia. Hay muchos niños y les gusta Mbappé", comentó al respecto. A Quique también le preguntaron por lo deportivo y cómo había visto a Vinicius y al francés, que ambos marcaron. "Son muy buenos, tienen características similares. En algunos partidos se encontraron y en otras, menos. Creo que son determinantes y dan vértigo cuando te enfrentas con ellos. El futuro del Real Madrid puede plantearse con los dos de manera simultánea", comentó sobre los jugadores.

Mbappé y Vinicius marcan en el reencuentro con el Bernabéu

Mbappé fue el que abrió la lata para el Real Madrid aunque con algo de fortuna. Vinicius en el segundo tiempo remató la faena y aseguró el tanto que minutos después sería el de la victoria ya que Toni Martínez en el descuento recortó distancias.

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"Es un partido en el que se ha tirado mucho a puerta. Es importante llegar al final con opciones. Con el 2-0 estábamos lejos pero luego, con el gol que consiguió Toni, ya parecía un poco tarde. Pienso que podríamos haber marcado antes. Enfrente había un gran rival, pero competimos bien y ahora hay que pensar en el partido del sábado. Estuvimos de pie en todo momento", dijo el entrenador del Deportivo Alavés sobre el partido de sus chicos.