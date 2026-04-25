Joaquín Anduro 25 ABR 2026 - 15:58h.

Así jugaron los hombres de Martín Demichelis

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El RCD Mallorca cayó derrotado por 2-1 ante el Deportivo Alavés en un duelo clave en la pelea por la salvación que evidencia el bajón de los de Demichelis como visitantes. Toni Martínez, con un doblete, remontó el golazo de Jan Virgili en una gran primera mitad balear que no tuvo su reflejo en la segunda.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto bermellón en la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS.

Leo Román [5]: Después de un paradón para evitar el golazo de chilena de Nahuel Tenaglia, encajó dos goles en los que no se le pueden achacar excesivas culpas.

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Pablo Maffeo [5]: Sigue creciendo el lateral diestro, que volvía a recuperar su mejor fútbol, sobre todo en la primera mitad, de la mano de Demichelis a pesar de un par de facilidades defensivas en el arranque de las que pudo reponerse. También fue de más a menos.

David López [3]: Quedó señalado en los dos goles de Toni Martínez, ya que el murciano le ganó la partida por arriba en el 1-1 y, en el segundo, tocó la pelota desviándola ante Leo Román.

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Martin Valjent [6]: El eslovaco se multiplicó en defensa dentro del paso adelante en liderazgo que ha dado desde la baja de Raíllo. Le ganó el duelo a un futbolista tan físico como Diabaté.

Johan Mojica [3]: Estaba completando una buena actuación el colombiano pero, en la segunda, comenzó a sufrir con las internadas de Ángel Pérez como la que originó el 2-1 babazorro. En ataque no aportó en exceso.

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Omar Mascarell [5]: Buena labor del internacional ecuatoguineano para mantener equilibrado el centro del campo y darle más libertad a Darder y Pablo Torre para que pudieran iniciar las jugadas.

Sergi Darder [4]: Se le hizo largo el partido al centrocampista, que arrancó con una buena primera mitad en la base de la jugada pero terminó desapareciendo en una segundo mitad que provocó que el Alavés remontase al Mallorca.

Pablo Torre [7]: Primera parte espectacular del futbolista cántabro, de lo mejor que se le ha visto con la camiseta del Mallorca. Fue sustituido ya en la segunda parte tras notar un bajón físico que aprovechó el Alavés.

Samú Costa [6]: Actuó por todas partes del campo y, además de ser un seguro de vida en los duelos y los balones divididos, también demostró su calidad asistiendo a Virgili y a Muriqi en la jugada de la ocasión clara de Morlanes.

Jan Virgili [8]: Primera titularidad del catalán a las órdenes de Martín Demichelis y vaya respuesta con un golazo antes de los 20 minutos de partido colocando la pelota en la escuadra de Sivera. Rozó el segundo en una falta directa desde la frontal confirmando su partidazo sin premio.

Vedat Muriqi [5]: Se las buscó por todos los medios para ganar balones por arriba o por abajo ejerciendo más como asistente que como rematador en esta ocasión.

Sustituciones de Martín Demichelis en el Alavés-Mallorca

Manu Morlanes [4]: Se durmió con una pelota en el área que le ganó Muriqi sin saber definir delante de Sivera. No ejerció el efecto de revulsivo que buscó Demichelis en él.

Abdón Prats [5]: Aportó pelea sin premio en el tiempo que estuvo sobre el campo en busca del empate.

Mateu Morey [-]: Salió para correr la banda en los últimos minutos.

Toni Lato [-]: El lateral zurdo entró al campo ya en el tramo final.