La cuenta pendiente del RCD Mallorca que es clave para la permanencia: ganar lejos de Son Moix

Alberto Cercós García 23 ABR 2026 - 10:55h.

Tras sumar 7 de los últimos 9 puntos en Son Moix, el Mallorca tiene una cuenta pendiente: ganar lejos de casa

Este RCD Mallorca sí es reconocible: la seña de identidad de Martín Demichelis

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El RCD Mallorca sigue dando pasos hacia delante, pero tras enlazar tres partidos seguidos en Son Moix... llega el momento de la verdad. Desde que Martín Demichelis dirige al equipo balear, claramente ha habido un cambio importante. Existe una seña de identidad, y los resultados lo confirman. No solo por haber ganado al Real Madrid, sino porque con el argentino en el banquillo el equipo ha sumado 11 de 18 puntos posibles. Una renta más que satisfactoria que le hace estar fuera del descenso a falta de seis jornadas y con unas sensaciones tremendamente diferentes a las de hace varias semanas.

Demichelis está logrando dar con la tecla en lo emocional y en el valor del esfuerzo. Juega quien mejor entrena. Y para el argentino es clave tener a toda la plantilla enchufada. Tras empatar ante el Valencia y enlazar las tres jornadas seguidas en Son Moix con una renta muy buena (7 puntos de 9), el objetivo ahora es dar un paso adelante lejos de la isla.

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Durante esta temporada esa ha sido la cuenta pendiente del Mallorca, que actualmente tiene unos números fuera de Son Moix que rozan el dramatismo: solo seis puntos y únicamente una victoria, la que en octubre logró en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Unas cifras que solo empeora el Elche. Por ello, este tramo final de temporada se antoja determinante. Primero porque es donde se va a decidir el descenso; y, segundo, porque el Mallorca tiene cuatro partidos lejos de casa.

Si bien con Demichelis el Mallorca sí ha competido tanto en Pamplona como en Elche, la cruda realidad es otra bien diferente. Será ahora cuando el equipo deba dar un paso adelante definitivo para mantenerse una temporada más en Primera División. Y la primera piedra será el Alavés en Mendizorroza. Luego, Girona, Getafe y Levante; y, entre medias, Villarreal y Oviedo en Son Moix.

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