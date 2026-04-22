Este RCD Mallorca sí es reconocible: la seña de identidad de Martín Demichelis

El Mallorca de Demichelis fue tremendamente mejor que el Valencia, pero la falta de puntería lastró a los bermellones

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Martín Demichelis está logrando algo que, hace dos meses, parecía imposible. Cuando el argentino aterrizó en Palma, las dudas de la afición mallorquinista eran enormes. A fin de cuentas, el Demichelis entrenador llegaba como una gran incógnita. Su trayectoria en los banquillos sigue siendo algo escasa y la realidad es que poca gente apostaba por él. Sin embargo, y tras seis jornadas dirigiendo al equipo, todas esas dudas se han disipado con mucha claridad. Demichelis ha logrado reconectar con la afición gracias a una seña de identidad propia.

La seña de identidad es un factor diferencial, y Demichelis lo está exprimiendo al máximo. Con el discurso de ir final a final, el técnico argentino ha sido capaz de darle un lavado de cara tremendo a la plantilla. Ahora hay garra, intensidad, sentido en el juego. Un paso adelante que no solo le ha hecho sumar 11 puntos de 18 posibles, sino que hace que únicamente haya perdido uno de los seis partidos que ha dirigido. Esto le permite estar fuera del descenso a falta de seis jornadas y con una dinámica más que positiva.

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Jan Virgili y la falta de puntería

Si hay algo que el Mallorca de Demichelis tiene que mejorar es la puntería. Quitando a Vedat Muriqi de la ecuación, el Mallorca pecó de mucha falta de pegada ante el Valencia. Los bermellones fueron infinitamente mejores que los de Corberán, pero la incapacidad de transformar ocasiones claras terminó lastrando el resultado. Y Jan Virgili fue uno de los que tuvieron oportunidades para sentenciar el partido. El extremo catalán necesita mejorar esa faceta para ser un jugador top en todos los sentidos.

Aún así, lo más importante de este Mallorca es que vuele a ser reconocible. Ante el Valencia cuajó uno de los mejores partidos de la temporada. Y todo gracias a una seña de identidad que hacía tiempo que no se veía en Son Moix. La afición disfrutó como nunca del juego de su equipo y, pese al empate final, la gran mayoría volvió a casa confiado en que la permanencia está cada vez más cerca.