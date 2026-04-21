Jorge Morán 21 ABR 2026 - 20:56h.

ElDesmarque te trae las notas del Mallorca

Demichelis también lo piensa: "El Valencia CF no lo merece"

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El Mallorca empató contra el Valencia en la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS. Un partido con ambos equipos en la lucha por el descenso y un punto que no sirve a ninguno de los dos para alejarse del infierno de segunda división. Los de Demichelis fueron superiores, sobre todo en la segunda mitad, y en ElDesmarque te dejamos las notas de sus futbolistas.

Notas de los titulares del Mallorca

Leo Román (5) : Apenas tuvo que intervenir, tan sólo en dos ocasiones fáciles a sus manos. No pudo hacer nada en el gol de Sadiq.

: Apenas tuvo que intervenir, tan sólo en dos ocasiones fáciles a sus manos. No pudo hacer nada en el gol de Sadiq. Pablo Maffeo (6) : Fue clave en defensa y en ataque se asoció a la perfección con Asano y con Jan Virgili. Está recuperando su mejor nivel en los últimos partidos.

: Fue clave en defensa y en ataque se asoció a la perfección con Asano y con Jan Virgili. Está recuperando su mejor nivel en los últimos partidos. Martin Valjent (6) : Salvó un gol en la línea y fue contundente en todas las acciones en las que tuvo que aparecer.

: Salvó un gol en la línea y fue contundente en todas las acciones en las que tuvo que aparecer. Oscar Mascarell (5) : No tuvo su mejor día ante Sadiq y fue superado en todas las jugadas por alto. Acabó siendo sustituido cuando peor estaba su equipo.

: No tuvo su mejor día ante Sadiq y fue superado en todas las jugadas por alto. Acabó siendo sustituido cuando peor estaba su equipo. Johan Mojica (5) : El colombiano tuvo una desconexión y su equipo lo pagó caro ante el Valencia. Por su banda ocurrió el tanto de sus rivales mientras él se lamentaba sobre el campo.

: El colombiano tuvo una desconexión y su equipo lo pagó caro ante el Valencia. Por su banda ocurrió el tanto de sus rivales mientras él se lamentaba sobre el campo. Sergi Darder (6) : Un futbolista que lleva sobre sus hombros todo el peso de su equipo. Hace jugar, genera ocasiones, como un disparo desde fuera del área, e incluso es capaz de 'regalar' los goles a sus compañeros. Su asistencia a Samu Costa fue clave para que el Mallorca abriera el marcador.

: Un futbolista que lleva sobre sus hombros todo el peso de su equipo. Hace jugar, genera ocasiones, como un disparo desde fuera del área, e incluso es capaz de 'regalar' los goles a sus compañeros. Su asistencia a Samu Costa fue clave para que el Mallorca abriera el marcador. Samu Costa (7) : Seis goles del centrocampista del Mallorca que volvió a mojar ante el Valencia. El portugués está disfrutando de una nueva posición que le permite estar más cerca del área y así lo demostró con un gran remate de cabeza.

: Seis goles del centrocampista del Mallorca que volvió a mojar ante el Valencia. El portugués está disfrutando de una nueva posición que le permite estar más cerca del área y así lo demostró con un gran remate de cabeza. Pablo Torre (7) : Es la figura por la que pasan todas las ocasiones de peligro. Se asocia con todos y es el mejor para dar el último pase. Acabó siendo ovacionado por su afición.

: Es la figura por la que pasan todas las ocasiones de peligro. Se asocia con todos y es el mejor para dar el último pase. Acabó siendo ovacionado por su afición. Manu Morlanes (5) : El que menos aportó en el centro del campo en un partido en el que no paró de correr por detrás de la pelota.

: El que menos aportó en el centro del campo en un partido en el que no paró de correr por detrás de la pelota. Takuma Asano (6) : El delantero entró al once por sorpresa y fue de lo más destacado de su equipo durante la primera mitad. Generó dos grandes ocasiones de peligro, pero no consiguió abrir el marcador y acabó siendo sustituido.

: El delantero entró al once por sorpresa y fue de lo más destacado de su equipo durante la primera mitad. Generó dos grandes ocasiones de peligro, pero no consiguió abrir el marcador y acabó siendo sustituido. Vedat Muriqi (7): Es la referencia de los suyos en el ataque. Ya sea por arriba o incluso con el balón en los pies, es una delicia tener un jugador como el de Kosovo. Incluso en días como este, en dónde no estuvo acertado, fue el que más peligro creó.

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