Mallorca-Valencia, histeria contra historia: De Cúper a Corberán pasando por Demichelis

David Torres 20 ABR 2026 - 09:19h.

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ValenciaEl RCD Mallorca - Valencia CF de este martes, correspondiente a la jornada 33 es un duelo agónico por la histeria colectiva que provoca la delicada situación clasificatoria de ambos equipos. El Valencia CF, que se veía salvado ya, llega más que tocado a su partido 3000 en LALIGA. En Valencia, como en Palma, saben que el que pierda se asomará al abismo de Segunda, pues al choque llegan con 34 puntos los locales y 35 los visitantes, sólo un partido por encima del que ahora marca el descenso, que es el Elche con 32.

Histeria contra historia

Las sensaciones, las bajas y los ánimos cómo enfrentarán el partido los dos contendientes se verán este martes en Son Moix. Antes sólo queda hacer una síntesis analítica de los efrentamientos previos para ver qué dice la historia. Y ahí, repasando las estadísticas el titular de los últimos enfrentamientos es favorable para los locales. Así, los valencianistas solo han ganado en dos ocasiones en sus últimas diez visitas ligueras con un último resultado de 2-1.

Esos diez enfrentamientos entre blanquinegros y bermellones se produjeron entre las temporadas 2008-09 y 2024-25 en las que el Valencia acumula seis derrotas, dos empates y dos victorias. Su última victoria fue en la temporada 2021-22 gracias a un gol del central brasileño Gabriel Paulista en el minuto cuatro de partido.

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El balance de los 31 encuentros ligueros disputados entre ambos equipos en Son Moix es de catorce victorias para el Valencia, cinco empates y doce victorias para el Mallorca.

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Tendencias cruzadas y un guiño a Cúper

La historia está ahí, pero la tendencia actual aún es más favorable a los locales si cabe. De hecho el Mallorca ha puntuado en cuatro de sus últimos cinco partidos en LaLiga mientras el Valencia ha perdido en tres de sus últimos cuatro partidos en LaLiga.

Es una racha increíble para los de Demichelis, (Sólo el Barcelona con 15 puntos ha sumado más que los baleares en la competición en las últimas cinco jornadas) y terrible para los de Carlos Corberán.

Estos diez puntos de Martín Demichelis son el segundo registro más alto de un entrenador del equipo balear en sus primeros cinco partidos en toda la historia de la competición tras Héctor Cúper en 1997, leyenda en Mallorca y en Valencia.

Los martes locos y un último precedente

Puestos a repasar detalles del choque hay una estadística curiosa que favorece a los che: El Mallorca ha perdido los dos últimos partidos que ha disputado en martes en LaLiga; el Valencia, por su parte, no ha sufrido ninguna derrota en los últimos tres que ha jugado ese día fuera de casa en la competición.

Por acercar aún más el tiro, cabe recordar que la visita más reciente del Valencia a Son Moix fue en la jornada 15 de la temporada 2024-25, el 29 de noviembre de 2024, a la que el Valencia de Rubén Baraja llegaba décimo octavo con 11 puntos mientras que el Mallorca de Jagoba Arrasate era octavo con 21 puntos.

El equipo valencianista comenzó avanzándose en el marcador gracias a un gol de penalti de Luis Rioja después de un grave error de Mojica al abrir los brazos para defender un centro, pero justo antes del descanso Cyle Larín puso el 1-1.

Ya en el 81, Abdón Prats marcó el gol de la remontada tan solo tres minutos después de ingresar en el césped a pase de Sergi Darder para enganchar al Mallorca a la lucha por los puestos europeos y dejar al Valencia tocado. Un mes después, Baraja era historia.