Alberto Bravo 26 ABR 2026 - 23:58h.

Los jugadores del Celta entendieron por el gesto de Quintero González que era falta a su favor

Yoel Lago la lía con un penalti antes del primer minuto en el Villarreal-Celta

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VigoLos jugadores del Celta de Vigo protestaron sin éxito el 2-0 ante el Villarreal obra de Nicolas Pépé. Incluso hubo una consulta con la sala del VAR porque nadie entendía que había sucedido unos segundos antes en mediocampo. Los celestes entendían que Quintero González, por el gesto que había realizado, les había pitado falta a su favor. Sin embargo había señalado una falta de Javi Rodríguez sobre Alberto Moleiro que el Villarreal sacó rápido para marcar.

Hubo protestas pero el tanto subió al marcador. Borja Iglesias, al finalizar el encuentro explicó lo sucedido: "Por el gesto que hace el árbitro todos habíamos pensado que había pitado falta a favor nuestra. Hasta ellos, Rafa se ha girado y me ha dicho que ha pitado falta a favor nuestra".

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"Nos ha sorprendido un poco. El Villarreal ha estado listo, ha sacado rápido, ha metido el balón a la espalda y han hecho el gol. Esas acciones son complicadas", agregó el delantero celeste.

Claudio Giráldez confesó no saber qué sucedió en la jugada: "Entendimos que era falta a favor del Celta y el Villarreal a favor del Villarreal. El árbitro no lo aclaró, sacan y nos meten gol. Perdemos el partido y nos vamos con cero puntos y es así el fútbol".

Sobre Alejandro Quintero González el entrenador del Celta destacó que "creo que es un buen árbitro y tiene un gran futuro en el arbitraje. Es un gran árbitro. Él sabe lo que ha hecho bien hoy, lo que no ha hecho tan bien como cualquier deportista y ya está. No hay más que comentar".

Mr Asubio, analista arbitral en ElDesmarque, apuntó a la mala gestión del colegiado en esta acción. Cree que un entrenador más veterano hubiese obligado a los jugadores del Villarreal a sacar la pelota "dos metros más atrás" permitiendo que los futbolistas del Celta ocupasen sus puestos defensivos.