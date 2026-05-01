Posibles alineaciones del Espanyol - Real Madrid para la jornada 34 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 01 MAY 2026 - 12:26h.

El Madrid tienen que intentar evitar el alirón del Barça y el Espanyol cerrar su permanencia

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El RCD Espanyol recibe al Real Madrid en la que será la jornada 34 de LA LIGA EA Sports y el encuentro se disputará en el RCDE Stadium el domingo 3 de mayo a las 21:00h. El Espanyol viene de empatar a cero frente al Levante y continúa sin ganar en 2026. El conjunto catalán realizó una gran primera vuelta, pero ha ido cayendo posiciones en la tabla y actualmente se encuentra 13º con 39 puntos, cinco por encima del descenso y a cinco de Europa. El Real Madrid empató a 1 frente al Betis y buscará victoria contra el Espanyol para intentar evitar el pasillo al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu en el clásico de la jornada 35. Los de Álvaro Arbeloa llegan con bajas importantes y jugadores como Gonzalo García y Brahim Díaz tendrán que dar un paso hacia adelante.

Posible alineación del RCD Espanyol

El Espanyol empató frente al Levante en la pasada jornada y sigue sin ganar en 2026. Los de Manolo González están sobreviviendo, todavía fuera del descenso, gracias a la gran primera vuelta que realizaron. El conjunto catalán acabó en puestos europeos y actualmente se encuentra a 5 puntos de ellos. El miedo de la afición del Espanyol es que la mala dinámica lleve al equipo a estar luchando por la salvación en las últimas jornadas. Para el partido frente al Real Madrid, el entrenador catalán no podrá contar con Javi Puado, lesionado hasta septiembre y tampoco con Pol Lozano, que fue expulsado contra el Levante. Respecto al once, las dudas están en la parte ofensiva. El mediapunta estará entre Ramón Terrats y Charles Pickel, la banda izquierda entre Pere Milla y Antoniu Roca y la derecha entre Dolan y Ngongé. Roberto Fernández podría ser el delantero titular, pero por el momento, Kike García parte con ventaja.

Posible once del Espanyol frente al Real Madrid:

Portero: Dmitrovic

Defensas: Carlos Romero, Cabrera, Calero, El Hilali

Centrocampistas: Edu Expósito, Urko González, Terrats/Pickel

Delanteros: Pere Milla/Roca, Kike García, Dolan/Ngongé

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid empató frente al Real Betis en la pasada jornada de LA LIGA EA Sports encajando un tanto en el minuto 94 después de ir ganando durante todo el partido con un gol de Vinicius Junior en el minuto 17. Para el encuentro contra el Espanyol, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Éder Militao, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes y Arda Güler, que serán baja por lesión. Thibaut Courtois será duda hasta el último momento. Respecto al once, hay tres posiciones que pueden variar: La del portero, si el belga se recupera, la banda derecha, donde Brahim Díaz y Franco Mastantuono se disputan la titularidad y el acompañante de Vinicius, que puede ser Gonzalo García. Si Arbeloa quiere jugar con un centrocampista más, Eduardo Camavinga entraría por Gonzalo.

Posible once del Real Madrid frente al Girona:

Portero: Lunin/Courtois

Defensas: Carreras, Huijsen, Rüdiger, Trent

Centrocampistas: Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Brahim/Mastantuono

Delanteros: Vinicius, Gonzalo/Camavinga