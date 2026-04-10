Basilio García Sevilla, 10 ABR 2026 - 18:48h.

El jugador sufre una rotura que ha alargado su periodo de baja

Sin tiempo para Azpilicueta

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En el Sevilla FC, todo efectivo que esté disponible es necesario para intentar sacar al equipo del hoyo. Sin embargo, Luis García Plaza no puede contar con César Azpilicueta desde su llegada, ya que el navarro se lesionó por enésima vez en el partido ante el Valencia CF y no ha podido regresar a los terrenos de juego.

A inicios de semana, se miraba con esperanza al fin de semana para que Azpilicueta pudiera jugar ante su exequipo, emulando lo sucedido en la primera vuelta, cuando se recuperó de una lesión justo a tiempo para jugar en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, no ha podido ser y el defensor formado en Tajonar no estará tampoco este sábado entre los que se vistan de corto.

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En un primer momento, se esperaba que el jugador estuviera en los entrenamientos de los últimos días de la semana, pero no ha podido ser. Ahora, Marca ha desvelado que el jugador ha sido sometido a nuevas pruebas esta semana, y que sufre una pequeña rotura en el aductor de su pierna derecha. El propio club comunicó este extremo minutos más tarde, informando de que trató de estar disponible en el partido ante el Real Oviedo, siempre bajo supervisión de los servicios médicos, pero no solo no pudo ser sino que su periodo de baja se alargará.

El plazo de baja de Azpilicueta

El objetivo ahora está lejano, ya que el Sevilla no volverá a jugar hasta el Jueves de Feria, día en el que juega contra el Levante UD en tierras valencianas. Quedan prácticamente dos semanas para que vuelva a rodar el balón, aunque no está nada claro que Azplicueta, por esa lesión citada, pueda poner su necesaria experiencia al servicio de un equipo que lo demanda, especialmente en un partido tan importante como el que se jugará en el Ciutat de Valencia.

Con todo, el punto de mira está en el partido ante el CA Osasuna que supondría su regreso a El Sadar. Azpilicueta ya estaba lesionado en el partido de la primera vuelta, que se jugó justo después de su regreso al Metropolitano, en uno de los pocos encuentros que el equipo ha podido ganar sin su presencia.