En Inglaterra avisan sobre la salida inminente de Pep Guardiola del Manchester City

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 MAR 2026 - 12:58h.

El catalán podría estar ante sus últimos partidos como entrenador del Manchester City

Pep Guardiola reconoce la espina clavada tras la derrota ante el Real Madrid en Champions: "Somos un equipo extraordinario"

Compartir







La eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League ha vuelto a abrir un debate que parecía aparcado: el futuro de Pep Guardiola. El conjunto inglés cayó en la eliminatoria con un global de 1-5, perdiendo el partido de ida por 3 goles a 0 y el de vuelta 1-2, en otro cruce europeo marcado por la sensación de oportunidad perdida ante el mismo rival de siempre. Es la cuarta eliminación en cinco años frente al Real Madrid en la competición europea, un patrón que empieza a pesar en los planes a futuro del técnico catalán y el equipo de Manchester. El barcelonés, en la rueda de prensa después del partido, fue preguntado directamente si se trataba del final de su ciclo en Inglaterra y el Daily Mail ya apunta a una reunión inminente con el club 'citizen' para hablar sobre la situación. En la Premier League, el Manchester City se encuentra 2º a 9 puntos del Arsenal. Los de Manchester tienen un partido menos pero la distancia con el equipo dirigido por Mikel Arteta es mucho más amplia que en otras temporadas. Guardiola tiene por delante una serie de partidos que pueden ser cruciales para su futuro. El primero de todos será la final de la EFL Cup frente al Arsenal el domingo 22 de marzo a las 17.30. Le seguirán los cuartos de final de la FA Cup frente al Liverpool, después el Chelsea fuera de casa en la Premier League y finalmente, otro partido contra el Arsenal pero esta vez en liga.

¿Es el final del ciclo de Pep Guardiola en el Manchester City?

El entrenador catalán fue preguntado en la rueda de prensa después de la eliminación de en los octavos de final de la Champions League a manos del Real Madrid sobre su futuro y si este era el fin de su ciclo como técnico del Manchester City: "Todo el mundo me quiere echar" respondió con ironía. "Un día vendré aquí y diré adiós chicos, pero ahora mismo no" dijo entre risas. Pep Guardiola no esquivó el tema pero tampoco dejó claro los planes que tiene de cara al futuro. La realidad es que el varapalo de la Champions y una eliminación tan temprana de la competición más importante del año pueden tener un impacto considerable en la decisión que tome la directiva del conjunto inglés al respecto. Hace algunos meses ya sonó el nombre de Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, para dirigir al Manchester City si Guardiola dejaba el equipo, pero está claro que el banquillo 'citizen' será uno de los más cotizados si el técnico catalán da un paso a un lado y abandona Manchester.

PUEDE INTERESARTE Vinicius se venga de la afición del Manchester City por su pancarta con el Balón de Oro de Rodri

En Inglaterra apuntan a una reunión inminente de Pep Guardiola con el Manchester City

Según el Daily Mail, en una pieza firmada por Jack Gaughan, Pep Guardiola tomará una decisión sobre su futuro en los próximos días. El técnico tiene previsto reunirse con el club después de la final de la EFL Cup frente al Arsenal y ahí valorará si continúa o no. El contrato del entrenador catalán es hasta 2027, así que el problema no es contractual sino personal. El propio Guardiola, según el citado medio, no tiene una respuesta cerrada. Hay días en los que se siente con energía para seguir liderando el proyecto; otros, en los que el desgaste de una década al frente del equipo pesa más de lo esperado. En el Manchester City son conscientes de la situación. El club ya ha trabajado en escenarios alternativos en el pasado y mantiene contactos informales con posibles sustitutos, siempre con el conocimiento del técnico. Guardiola sigue viendo motivos para continuar en Manchester ya que cree en una nueva reconstrucción para volver a intentarlo, pero la eliminatoria frente al Real Madrid ha sido un golpe inesperado que puede suponer el fin del técnico catalán como al mando del club 'citizen'.