Javi Rayo 26 MAY 2026 - 09:06h.

Luis de la Fuente ya tenía tomada la decisión en la última convocatoria antes de la lista oficial

Álvaro Benito echa en falta a un jugador en la lista de España: "Una temporada superior"

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La lista de España, con sus novedades y sus ausencias, sigue siendo tema de debate. Aunque Luis de la Fuente no quiso personificar en nadie, es inevitable acordarse de nombres como Álex Remiro o Dean Huijsen. El central del Real Madrid decidió jugar con la Selección Española por delante de Países Bajos y ahora se ha encontrado con que no irá al Mundial. Tampoco es de extrañar viendo su primera temporada en el conjunto blanco. Antón Meana ha desvelado en El Larguero que el seleccionador nacional tomó la decisión de no incluirle en la lista en el pasado mes de marzo, y aunque le esperó hasta el último momento, sus números con el Real Madrid no podían justificar su presencia mundialista y dejar fuera a Marc Pubill o Eric García.

Dean Huijsen pudo jugar con Países Bajos pero priorizó a España

Meana asegura que la decisión "estaba tomada desde la lista del mes de marzo" con un Luis de la Fuente que, aunque quería apostar por un grupo continuista, ha acabado "llevando por rendimiento a los dos mejores centrales de LALIGA". "En marzo no se pudo llevar a Pubill por lesión ni a Eric por molestias, pero ya dejó fuera a Le Normand. A Huijsen han intentado esperar, porque el cuerpo técnico de la Selección valora mucho cómo saca la pelota. La idea de Luis de la Fuente era haber mantenido a Huijsen en esta convocatoria, pero su escaso rendimiento y el nivel demostrado por Pubill y Eric lo han hecho insostenible. En el cuerpo técnico creen que su candidatura era imposible de justificar frente a las de Eric y Pubill", asegura Antón Meana en su intervención en El Larguero.

Una decisión tomada durante el pasado mes de marzo y que, en el caso de Eric García y Marc Pubill, estaba condicionada a que tuvieran un buen rendimiento en los dos últimos meses de temporada y acabaran sin lesiones. Y así ha acabado siendo.