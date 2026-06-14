Las opciones de fichaje de los cuatro futbolistas del Barça con los que Joan Laporta y Deco buscan hacer caja

Joaquín Anduro 14 JUN 2026 - 17:49h.

Así están las salidas de Koundé, Balde, Casadó y Ferran Torres

Marc Cucurella se mantiene al margen de Atlético y Barça y se ilusiona con Xabi Alonso: "Haciendo poco caso"

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El FC Barcelona 26/27 ha echado a andar, al menos en un mercado de fichajes en el que el club azulgrana ya ha confirmado la llegada de Anthony Gordon procedente del Newcastle. La situación económica culé ya es mucho más solvente que en ventanas anteriores aunque, para realizar un desembolso importante como el que implicaría el fichaje de Julián Álvarez, necesitarían la salida de alguno de los cuatro futbolistas por los que Joan Laporta y Deco escuchan ofertas: Jules Koundé, Alejandro Balde, Marc Casadó y Ferran Torres.

De momento, cuatro futbolistas han abandonado ya la plantilla del Barça, con los regresos de cesión de Joao Cancelo (podría regresar) y Marcus Rashford, el final de contrato de Robert Lewandowski y la salida definitiva de Ansu Fati al Mónaco. Además, Marc André ter Stegen e Iñaki Peña son transferibles y está por ver si cuentan con un hueco Héctor Fort y Roony Bardghji o salen como cedidos.

En cualquier caso, estas salidas no insuflarían una cantidad suficiente a las arcas del Barcelona como para afrontar fichajes millonarios como supondría la llegada de un 9. El interés por Julián Álvarez es real pero el Atlético de Madrid ya demostró que no le tiembla el pulso al rechazar la oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por el futbolista argentino.

De ahí que la dirección deportiva haya abierto la posibilidad de escuchar ofertas por cuatro futbolistas que, en teoría, tienen sitio en la plantilla con Hansi Flick. No quiere decir que estén en venta pero el Barça no quiere descartar una venta de cualquiera de ellos si llega una oferta lo suficientemente importante como para tener la llave de otras incorporaciones.

Los cuatro futbolistas del Barça por los que el club escucha ofertas

El que más ha sonado para salir es Marc Casadó, que ha perdido importancia en la última temporada con Hansi Flick ante la irrupción de Marc Bernal ya recuperado de su grave lesión. El Atlético de Madrid o el Mónaco han aparecido como interesados en la situación del centrocampista, que llegó a debutar con la Selección Española, aunque no ha habido avances.

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Otro jugador que se ha caído de los planes de la Roja en los últimos tiempos es Alejandro Balde, que no ha progresado como apuntaba en su arranque en el primer equipo del Barcelona. La llegada de Marc Cucurella estaría condicionada a la marcha del jugador de L'Hospitalet y el Manchester City es clave en esta operación ya que está interesado en los dos laterales zurdos para su nuevo proyecto con Maresca.

Sí está con la Selección Española en el Mundial 2026 Ferran Torres, que peleará un año más por hacerse con una titularidad que no siempre ha tenido asegurada ni mucho menos en el Barcelona a pesar de sus cifras. El PSG ha insistido recientemente por el futbolista valenciano que, sin embargo, no quiere marcharse de la ciudad condal y es el que cuenta con un rol más importante para Flick.

El último de estos nombres es el de otro mundialista como Jules Koundé, que se ha estancado en su rendimiento y ha terminado el año incluso como suplente de Eric García o Joao Cancelo por momentos. El zaguero francés también ha insistido en que su idea es seguir en el Barcelona pero todo podría cambiar si llega uno de los grandes de Europa con una oferta lo suficientemente atractiva para el jugador de 27 años.