Por qué ha ido Ronald Araujo a la Ciudad Deportiva y cuándo se incorporan los internacionales del Barcelona

El central uruguayo acudió a las instalaciones del club pese a estar de vacaciones

En Barcelona están convencidos de que el Atlético "lo tiene difícil" con Julián Álvarez porque "necesita vender por 80 millones"

Compartir







El FC Barcelona está de vuelta. Los jugadores del cuadro azulgrana han acudido este lunes a la Ciudad Deportiva para pasar las pruebas médicas antes de vestirse de corto este martes, cuando Hansi Flick dirigirá su primera sesión de entrenamiento. El inicio de la pretemporada estará marcado por las numerosas ausencias de los futbolistas internacionales, entre los que se incluye un Ronald Araujo que sí ha acudido este lunes a las instalaciones del club.

A diferencia del resto de compañeros, que han llegado a primera hora, Araujo ha aparecido en la Ciudad Deportiva a las 11:30 horas. Cabe recordar que el central estuvo convocado con Uruguay para el Mundial 2026 y, pese a que no llegó a jugar, tiene 21 días de vacaciones antes de volver al trabajo, de ahí que su presencia haya sido sorprendente.

PUEDE INTERESARTE Las cuatro nuevas perlas de Hansi Flick en la pretemporada del Barça, de Shane Kluivert a Xavi Espart

Aún así, Araujo no ha acudido ni ha entrenar ni a valorar su futuro. Según ha podido saber ElDesmarque, el uruguayo ha estado en las instalaciones del club tratando su lesión muscular, pero no estará entrenando este martes y todavía no se incorporará al equipo azulgrana.

Cuándo vuelven los internacionales del Barcelona

De hecho, la idea del Barcelona es que los jugadores internacionales que cayeron eliminados a las primeras de cambio no se incorporen al trabajo hasta final de mes. Concretamente, Araujo, Frenkie de Kong y Raphinha estarían citados el 27 de julio, con el objetivo de poder viajar a Inglaterra con el resto de compañeros para realizar el stage de pretemporada hasta el 3 de agosto.

Quienes no estarán en es stage de pretemporada serán Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal y Jules Koundé, cuya participación en el Mundial concluirá el próximo fin de semana, ya sea disputando la final o el partido por el tercer puesto. A partir de ahí, tendrán 21 días de vacaciones, por lo que no se incorporarán hasta principios de agosto, lo que provocará a su vez que el Barça solicite aplazar el partido de la jornada 1.