La nueva apuesta del Betis de Pellegrini

Álvaro Borrego 22 JUL 2026 - 19:21h.

Nelson Deossa repite como delantero centro, como ya hiciera en el primer amistoso del verano

Horario y cómo y dónde ver el Recreativo de Huelva vs Real Betis del Trofeo Colombino

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El Real Betis afronta este miércoles, a partir de las 20:30 horas, el segundo amistoso de la pretemporada. Ya con Manuel Pellegrini a los mandos del equipo, los verdiblancos buscarán contra el Recreativo de Huelva lograr su sexto Trofeo Colombino, lo que los colocaría igualados al Atlético de Madrid como el segundo equipo con más antorchados del torneo. Para este compromiso el entrenador chileno cuenta con las novedades de Manu González y Morante, en dinámica de primer equipo tras el triunfo en el Europeo sub19, y Diego Conde, tercer fichaje veraniego. Lo más sorprendente es que Nelson Deossa repite como delantero centro.

El conjunto verdiblanco sale con: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Facundo Bernal, Marc Roca, Fornals; Pablo García, Riquelme y Deossa.

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Conviene recordar que Manuel Pellegrini ha realizado una convocatoria de 24 futbolistas en la que ya no están Óscar Masqué, Carlos de Roa, Gnangoro Bouare, Sosu y Rodrigo Marina, cinco de los diez canteranos que estuvieron con el primer equipo en la concentración de Alemania. Tampoco han viajado Isco Alarcón, Antony Matheus, que continúa con un plan específico, ni Ez Abde, todavía en fase de recuperación de la lesión que sufrió en el pasado Mundial.

A pesar de la incertidumbre levantada, en principio no hay nada que temer con Isco Alarcón. Desde el Betis transmiten tranquilidad alrededor del mediapunta y han explicado que todo se debe a un plan de preparación y precaución con el '22'. Este plan, que exige sesiones con sus compañeros antes de enfrentarse a otros rivales, nos llevará a tener que esperar, como mínimo, unos días más para ver al futbolista sobre el césped en encuentros de preparación, siendo el Granada o el Lyon los principales candidatos para ello. Ir más allá sería encender todas las alarmas.

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Todavía faltan por incorporarse, y lo harán de manera paulatina, los internacionales Álvaro Fidalgo, al que se le espera la próxima semana, Cucho Hernández y Gio Lo Celso. Hasta el comienzo de LaLiga, el Betis de Manuel Pellegrini tiene cerrado un calendario de amistosos que en julio incluye Recreativo de Huelva (22), Granada (25) y Olympique de Lyon (29); y, en agosto, Almería (1), Arsenal (5) y Bournemouth (8).