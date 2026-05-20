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Mapi León e Ingrid Engen se enfrentarán en la final de la Champions y así lo viven como pareja: "No vamos a hablar en la última semana"

Mapi León e Ingrid Engen se enfrentarán en la final de la Champions y así lo viven como pareja
Mapi León e Ingrid Engen. TikTok: @ingrid_engen
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El FC Barcelona femenino jugará la final de la Champions League frente al OL Lyonnes el sábado 23 de mayo a las 18:00h y Mapi León e Ingrid Engen, pareja y jugadoras del Barcelona y OL Lyonnes respectivamente, han contado en sus redes sociales como vivirán este partido. En el vídeo, las dos comentan que no hablarán de fútbol durante una semana y que "en la guerra todo vale", haciendo referencia a que no se han puesto ningún límite sobre que hacer o no durante el encuentro. Finalmente, ambas coinciden en que para ganar un partido de este calibre se deben buscar los puntos débiles y, aseguran, que eso es lo que harán.

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