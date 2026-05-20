Mapi León e Ingrid Engen se enfrentarán en la final de la Champions y así lo viven como pareja

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAY 2026 - 10:23h.

Las dos jugadoras han publicado un vídeo en sus redes sociales donde hablan de como vivirán la final de la Champions League

Un ascenso Valencia CF Femenino con la mirada al cielo: "Va por ti, FER"

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El FC Barcelona femenino jugará la final de la Champions League frente al OL Lyonnes el sábado 23 de mayo a las 18:00h y Mapi León e Ingrid Engen, pareja y jugadoras del Barcelona y OL Lyonnes respectivamente, han contado en sus redes sociales como vivirán este partido. En el vídeo, las dos comentan que no hablarán de fútbol durante una semana y que "en la guerra todo vale", haciendo referencia a que no se han puesto ningún límite sobre que hacer o no durante el encuentro. Finalmente, ambas coinciden en que para ganar un partido de este calibre se deben buscar los puntos débiles y, aseguran, que eso es lo que harán.