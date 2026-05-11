David Torres 11 MAY 2026 - 17:01h.

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ValenciaEl VCF Femenino B consiguió este domingo el ascenso a Segunda Federación tras vencer también al Extremadura Femenino CF en el partido de vuelta de la eliminatoria definitiva para subir de categoría tras haberse proclamado campeón del Grupo VI de Tercera RFEF. Pero no fue un ascenso más, tuvo una dedicatoria y un mérito especial. Es el ascenso de un equipo con alma que, a mitad de temporada sufrió la pérdida de su entrenador, Fernando Martín, fallecido en accidente en Indonesia la pasada Navidad. Andrea y su hija de siete años, fueron rescatadas con vida en el naufragio, mientras que los servicios de rescate encontraron los cuerpos sin vida de Martín, un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa del entrenador.

La eliminatoria estaba ya muy encarrilada tras el 0-7 de la ida, pero el pitido final desató la alegría contenida durante todos estos meses y sobre todo las emociones de poder dedicar el título a Fernando Martín, el técnico del equipo que falleció el pasado mes de diciembre en accidente en Indonesia.

Fernando Martín, siempre presente

El VCF Femenino B ha tenido siempre muy presente a Fernando Martín y la mayor motivación de jugadoras y cuerpo técnico que encabeza Victor García ha sido poder conseguir primero el campeonato de liga y posteriormente el ascenso para poder dedicárselo a ‘Fer’ y acompañar a la familia, que también estuvo presente este domingo en este momento de emociones encontradas. Además, el club ha creado un memorial con su nombre y el presidente, Kiat Lim, estuvo a su familia en su última visita a Valencia.

El filial valencianista ha recibido sobre el terreno de juego el trofeo que le acreditaba como Campeón del Grupo VI de Tercera Federación, en un acto que ha contado con la presencia de del presidente de la FFCV, Salvador Gomar, y del presidente del VCF Femenino Salvador Belda.