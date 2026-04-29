Sinner se rinde a Rafa Jódar y se cita con él en el futuro: “Es un jugador de mucha calidad”

Saray Calzada 29 ABR 2026 - 18:51h.

Sinner se rindió al tenista español tras terminar el partido y le dedicó su firma a la cámara

Cerúndolo revienta su raqueta contra el suelo tras perder un set en el Mutua Madrid Open

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Rafa Jódar ha irrumpido con fuerza en el circuito de tenis y se citó en los cuartos del Mutua Madrid Open contra Jannik Sinner. El joven madrileño le jugó el partido de tú a tú al número 1 del ranking ATP. A pesar de ponerle resistencia, el partido acabó decantándose para el italiano (6-2; 7-6[7-0]).

Al final del partido, Sinner hizo la típica firma a cámara y ahí se rindió a su rival: "What a player (qué jugador)", dijo en referencia a Rafa Jódar. Después habló para 'Movistar' y ahí volvió a recalcar su admiración ante el talento español y no tiene dudas de que le verá en más torneos.

“Gracias a Jódar, es un jugador de mucha calidad. Teniendo 19 años lo que ha hecho ya demuestra que sabe jugar puntos importantes. Hoy he tenido algo de fortuna y también más experiencia. He gestionado bien el tie break. Seguro que jugaremos más partidos. Es un jugador en crecimiento. Puedo estar contento”, dijo sobre el tenista español.

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Rafa Jódar se gana el respeto de Sinner y de Madrid

La pista de Manolo Santana le despidió puesta en pie y eso ya dice mucho del talento que tiene en su raqueta y de lo que está por venir.

El italiano, que aspira a ser el primer jugador en alcanzar cinco Masters 1.000 seguidos, tras ganar los de Indian Wells y Miami, tardó una hora y 57 minutos en batir al español, por primera vez en los cuartos de final de un evento de este rango.

Debutante en Madrid, el jugador de Leganés sale del torneo en el puesto 34 del ránking, a un paso de erigirse en cabeza de serie en Roland Garros. Sinner, que sumó su vigésima primera victoria seguida, se enfrentará en semifinales con el ganador del choque entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka.