Pablo Sánchez 28 ABR 2026 - 21:47h.

El tierno momento de Rafa Nadal peloteando con su hijo en el Bernabéu

El argentino perdió dos sets a cero

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Francisco Cerúndolo protagonizó una de las imágenes de la jornada en el Mutua Madrid Open. El tenista argentino cayó derrotado en octavos de final ante el belga Alexander Blockx y terminó perdiendo los nervios. Tanto que al perder el primer set reventó su raqueta.

Cerúndolo vio como su rival se llevaba la primera manga en el tie beak y su reacción evidenciaba el mal momento que atravesaba. Perdió los nervios y reventó la raqueta contra el suelo hasta que la partió. Las cámaras de Movistar captaron el tenso momento.

Cerúndolo dice adiós al Mutua Madrid Open

El argentino Francisco Cerúndolo, semifinalista en 2025, se despidió este martes en octavos de final del Masters 1.000 de Madrid al perder 7-6 (8) y 6-2 con el belga Alexander Blockx, 69 del 'ranking' ATP, en una hora y 38 minutos.

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Cerúndolo, líder del circuito en victorias en tierra batida desde el arranque de 2024, con 54, disfrutó de su tercer año seguido en la Caja Mágica en la cuarta ronda, aunque en esta ocasión no pudo celebrarlo con una victoria al encontrarse con un correoso Blockx. El belga, de 21 años y que anteriormente se deshizo del chileno Cristian Garín, el estadounidense Brandon Nakasima y el canadiense Felix Auger-Aliassime, volvió a rendir a un nivel alto contra Cerúndolo, al que sometió, sobre todo en el segundo set, con puntos largos desde el fondo de la pista.

El primer set se tuvo que resolver en el 'tie break', con dieciocho puntos, debido a la tremenda igualdad que se vio sobre la pista de tierra batida del Arantxa Sánchez Vicario, que lució una gran entrada para la ocasión. Blockx se medirá en cuartos con el noruego Casper Ruud, que defiende la corona de campeón lograda en la capital española en 2025.