Álvaro Morata y Alice Campello cortan sus lazos empresariales

Saray Calzada 29 ABR 2026 - 17:46h.

Alice Campello ha desaparecido de la actividad de las sociedad de Álvaro Morata

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Alice Campello y Álvaro Morata hace meses que separaron sus caminos, pero siempre hay algo que les unirá, que son sus cuatro hijos. Esto no era lo único que hasta el momento les mantenía unidos ya que había empresas y sociedad en los que ambos estaban aliados.

Hace semanas fue cesada como administradora solidaria de Tamora 2011 SL, una empresa vinculada a la inversión inmobiliaria. Esta no era la única que compartía con el delantero del Como 1907. Tal y como aparece reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Morata se ha quedado solo al frente de Tamora Housing Investments SL al que ella también pertenecía y ambos ejercía como administradores solidarios. Ahora el jugador ha pasado a ser administrador único y ella ha desaparecido de esa sociedad tal y como recoge 'Vanitatis'.

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Alice Campello y Álvaro Morata siguen rompiendo lazos

Esta sociedad fue creada en 2019 y tiene un capital social de 3.490.000 euros y su principal actividad también está relacionada con el mundo inmobiliario. Con estos dos movimientos en la gestión de estas dos sociedades ambos ponen punto y final a otro lazo que les unía.

Alice Campello sigue centrada en sus propias empresas en el sector de la belleza y en su faceta de influencers. Morata no pasa por un buen momento profesional en lo futbolístico. El delantero está sufriendo un bache en su carrera en esta nueva etapa en Italia y no ha cuajado buenos momentos sobre el campo. Esto le ha llevado también a desaparecer de la lista de convocados de Luis de la Fuente.

Más allá de lo profesional, la ya expareja de lo que nunca podrá desvincularse es de sus hijos. Tienen cuatro en común. Pasaron por dos etapas en su relación. Se separaron y meses después volvieron, pero tras un corto periodo de tiempo rompieron definitivamente y poco a poco se han ido deshaciendo de los lazos que tienen en común.