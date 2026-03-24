Redacción ElDesmarque Madrid, 24 MAR 2026 - 11:59h.

Jaime Alcaraz ha ganado el torneo challenger sub-15 de Murcia con un puntazo como los de su hermano

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En Murcia ya hay otro Alcaraz del que hablar. Jaime Alcaraz, uno de los hermanos pequeños de Carlos Alcaraz y de tan solo 14 años, se proclamó campeón del torneo sub-15 del Challenger Costa Cálida tras imponerse con claridad a Rodrigo Burgos (6-1 y 6-2). El resultado ha sido secundario ya que lo que realmente ha dado la vuelta en las redes sociales y medios es el último punto del partido. Una jugada tan caótica como brillante que 'Alcaraz Jr.' cerró de manera épica y que está siendo comparada con los mejores puntos de su hermano. Todavía es pronto pero es inevitable realizar la comparación entre ambos ya que el parecido en la pista es llamativo. La manera en la que Jaime Alcaraz golpea a la bola y como mueve los pies recuerda a la técnica del Nº1 del mundo. El joven murciano le dio una alegría a su hermano mayor después de que este cayera eliminado en el Masters 1000 de Miami.

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Jaime Alcaraz sigue los pasos de su hermano

Hay 8 años de diferencia entre Carlos Alcaraz y Jaime pero el parecido dentro de la pista asusta. Además de la cara, que al ser hermanos es algo completamente natural, el físico y la manera de jugar de Jaime recuerda a la de Carlos. 'Alcaraz Jr.' se ha formado en en las mismas pistas que su hermano y sigue una progresión que empieza a llamar la atención. Este título en Murcia no es solo un triunfo puntual, es una confirmación ya que ya había dejado señales en categorías inferiores, pero aquí ha dado un paso más. El torneo tenía un componente especial porque se disputaba en el Club de Campo de Murcia, el mismo entorno en el que ha crecido tenísticamente. El joven murciano sigue la estela del ahora Nº1 del mundo y ya ha ganado un torneo challenger sub-15.

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El puntazo de Jaime Alcaraz que se ha hecho viral

Jaime Alcaraz ganó a lo grande. El joven jugador de la región murciana venció a Rodrigo Burgos en la final y cerró el partido con un punto que recuerda a los de su hermano. Burgos realizó un gran saque que hizo que 'Alcaraz Jr' tuviera que jugar a la defensiva. Desde ese momento, el murciano mostró un despliegue físico de un nivel muy alto teniendo que recorrer la línea del final de la pista de lado a lado para responder ante los golpes del rival. Cuando Burgos probó a hacer una dejada, Jaime Alcaraz subió a la red para devolverla, pero su golpe forzado dejó en bandeja el punto para el primero. Contra todo pronóstico, Alcaraz golpeó la bola de espaldas comprometiendo a Burgos y haciendo que este fallara un smash. El hermano de Carlos es una perla del tenis español que cada vez recuerda más al Nº1 del mundo y que poco a poco va asomando la cabeza en los torneos nacionales como el de este domingo en Murcia.