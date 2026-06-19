Redacción ElDesmarque 19 JUN 2026 - 11:11h.

La presencia de Carlos Alcaraz animó una jornada en la que otras estrellas del deporte no quisieron perderse el espectáculo

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Reserve Cup Marbella presented by Sierra Blanca Estates ha arrancado en Puente Romano Beach Resort con la celebración de su primera jornada de competición. El torneo, que reúne en Marbella a algunos de los mejores jugadores y jugadoras del mundo, comenzó con una gran expectación y con una programación deportiva de máximo nivel en uno de los escenarios más emblemáticos del pádel internacional.

La jornada arrancó con uno de los momentos más especiales de esta edición: el debut del pádel femenino en Reserve Cup Marbella. Sofía Araujo y Lara Arruabarrena, del Team Sierra Blanca Estates, se impusieron a Nuria Rodríguez y Alejandra Salazar, del Team Reserve, por 6-4 y 6-2, firmando una actuación muy sólida desde el inicio y sumando el primer punto para su equipo.

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La presencia de las jugadoras supone uno de los grandes hitos de Reserve Cup Marbella 2026 y refuerza el compromiso del torneo con la visibilidad y el crecimiento del deporte femenino. El primer partido permitió al público disfrutar desde el inicio del talento y la competitividad del pádel femenino en un formato único, con una gran respuesta en la pista central de Puente Romano Beach Resort.

Uno de los grandes duelos de la jornada enfrentó a Ale Galán y Mike Yanguas, del Team Reserve, contra Arturo Coello y Javi Leal, del Team Sierra Blanca Estates. Galán y Yanguas se llevaron la victoria por 7-6 y 6-3 en un partido de gran nivel, marcado por la igualdad del primer set y por la solidez mostrada por la pareja del Team Reserve en el segundo parcial.

Con este resultado, el Team Reserve igualó la jornada tras el triunfo inicial del Team Sierra Blanca Estates en el partido femenino, dejando la primera jornada abierta antes del tercer y último encuentro del día.

La jornada se completó con la victoria de Leo Augsburger y Javi Barahona, representantes del Team Reserve, ante Coki Nieto y Fran Guerrero, del Team Sierra Blanca Estates, en un partido que se decidió en el super tie-break, después de haber ganado un set cada pareja. El encuentro puso el cierre a una primera jornada marcada por el alto nivel competitivo, la emoción hasta el final, la presencia de grandes nombres del pádel internacional y el ambiente vivido en Puente Romano.

Más allá de la competición, la primera jornada volvió a demostrar la capacidad de Reserve Cup para crear una experiencia única alrededor del pádel. La gran sorpresa llegó cuando Carlos Alcaraz hizo acto de presencia entre el público, para disfrutar del espectáculo. Además también pudieron verse caras conocidas como el ex tenista Patrick Rafter, el ex futbolista y entrenador ucraniano Serhiy Rebrov, Frank de Boer y el jugador de baloncesto malagueño Alberto Díaz, reforzando el atractivo de Reserve Cup como una cita que va mucho más allá de la pista.

Durante esta primera jornada, el público pudo disfrutar de tres partidos que marcaron el inicio de la lucha entre el Team Reserve y el Team Sierra Blanca Estates. Tras los tres primeros encuentros, el Team Reserve, cierra a ventaja en un punto al Team Sierra Blanca Estates, a la espera de la jornada de mañana en la que cada partido valdrá dos puntos.

Segunda jornada

La competición continuará mañana, 19 de junio, en Puente Romano Beach Resort, con una nueva jornada en la que los entrenadores Juan Martín Díaz y Seba Nerone tendrán que afinar con la composición de sus parejas. Conviene recordar que no pueden repetirse duplas que ya hayan sido utilizadas.

La sesión comenzará a las 18h con el partido femenino y no antes de las 20h se jugarán los dos partidos masculinos.