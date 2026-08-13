Redacción ElDesmarque Madrid, 13 AGO 2026 - 10:19h.

El tenista madrileño no pudo con el norteamericano y se acaba así su periplo en el Masters 1.000 de Montreal

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Rafael Jódar se despidió del Masters 1000 de Montreal con la cabeza alta. El tenista madrileño cayó en semifinales ante Brandon Nakashima por 6-7(3) y 4-6, pero cerró una semana histórica en Canadá, donde alcanzó por primera vez la penúltima ronda de un torneo de esta categoría. Lejos de buscar explicaciones en el cansancio o en las circunstancias del calendario, el español reconoció la superioridad de su rival y ya tiene la mirada puesta en Cincinnati, donde no estarán Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner.

El análisis de Rafa Jódar sobre su derrota ante Brandon Nakashima

El madrileño ha sido muy claro en los motivos de su derrota.“No jugué mi mejor nivel de tenis”, reconoció, antes de poner el foco en Nakashima. “Hay que darle crédito porque jugó mejor que yo, especialmente en los puntos importantes del partido, y esa es una de las razones por las que ganó”. El contexto tampoco era sencillo. La lluvia obligó a retrasar su partido de cuartos de final y el español llegó a semifinales después de acumular varios encuentros en pocos días. Sin embargo, Jódar descartó utilizar el cansancio como argumento. “Me encontraba bien, intenté jugar mi juego durante todo el partido, pero hoy no salió como quería”, explicó.

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Con apenas 19 años y después de un espectacular ascenso en el ranking, Jódar entiende que este tipo de partidos forman parte de su crecimiento. “Intentaré no cometer los mismos errores la próxima vez, seguro que este partido me ayudará a desarrollarme”, afirmó.

Cincinnati, el siguiente reto antes del US Open

La aventura canadiense ya es historia, pero Jódar no tendrá demasiado tiempo para descansar. El Masters 1000 de Cincinnati arranca este jueves y el español ha confirmado que estará presente pese a la carga acumulada. “Ahora mismo mi objetivo es estar preparado para el próximo partido”, señaló. Jódar, virtualmente número 11 del mundo, comenzará directamente en segunda ronda, donde espera al ganador del duelo entre Denis Shapovalov y Adrian Mannarino. La derrota ante Nakashima no cambia el rumbo y Jódar se marcha de Canadá con otro gran escenario por delante.