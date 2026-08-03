Cucho Hernández está de vuelta con el Betis

Álvaro Borrego 03 AGO 2026 - 10:22h.

Las únicas ausencias del Real Betis son las de Aitor Ruibal, Ez Abde y Diego Conde, además del internacional Lo Celso

Así fue el regreso de Isco 70 días después

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Cucho Hernández está de vuelta. El delantero ha sido la gran novedad del entrenamiento de este lunes y estará con el resto de compañeros en la concentración en Irlanda, donde el próximo miércoles se medirán con el Arsenal. Será la primera vez en su historia que el conjunto verdiblanco se enfrente al histórico conjunto londinense, vigente ganador de la Premier League, 14 veces campeón de Liga en Inglaterra y 14 veces de la FA Cup, entre otros títulos nacionales e internacionales. También será la primera vez que el Real Betis dispute un encuentro en la capital irlandesa.

El colombiano es el penúltimo de los internacionales en incorporarse a las órdenes de Manuel Pellegrini, quien este miércoles podría darle sus primeros minutos a Álvaro Fidalgo o Antony después de que lo hiciera ya Isco Alarcón contra el Almería. Las ausencias siguen siendo las de Ez Abde, que podría llegar a tiempo para el último amistoso previo al debut liguero, Aitor Ruibal y Diego Conde. El entrenador chileno todavía espera a Gio Lo Celso, quien se incorporará tras la concentración irlandesa.

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El Betis cerrará su pretemporada de encuentros de preparación el sábado 15 de agosto ante el Inter de Milán en el estadio San Nicola de la ciudad italiana de Bari a partir de las 19.30 horas. Este encuentro será la última prueba del equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini antes del primer partido oficial de la temporada, que está fijado ante la Real Sociedad en el estadio La Cartuja el viernes 21 de agosto (21.00 horas) y que corresponde a la segunda jornada de LaLiga, recordó el club sevillano en un comunicado.

El encuentro ante el Inter de Milán se ha acordado al no disputar el Betis en ese fin de semana su partido de la primera jornada de LaLiga en el campo del Valencia, atrasado hasta el martes 25 de agosto (21.00 horas) y que modificó su horario debido a que el club andaluz era uno de los implicados en la modificación de los calendarios por participación de jugadores en el pasado Mundial.