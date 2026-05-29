David Torres 29 MAY 2026 - 11:11h.

14 minutos en el último mes de competición y 2 asistencias en todo el año es su pésimo bagaje

Todos los movimientos que planea el Valencia CF en el mercado de fichajes: ocho llegadas y varias salidas

Compartir







ValenciaSi en los planes del Valencia entraba a vender a André Almeida en este mercado de fichajes, el portugués ha dejado clara su postura. Lo ha hecho en el mensaje de despedida de la temporada en el que asume que su rendimiento y el de todo el equipo ha estado por debajo de lo esperado pero dando por hecho que volverá en verano. Después de haber renovado y mejorado su contrato hasta 2029, tal y como le prometieron cuando firmó con en el conjunto de Mestalla por primera vez, a pesar de su temporada irregular, (otro más), André Almeida solo se plantea seguir en Valencia. De hecho, así lo ha dejado claro en su mensaje de despedida de la temporada un año especial en lo personal, ya que renovó y fue padre, pero duro en lo futbolístico, ya que no participó apenas y, cuando lo hizo el equipo tampoco funcionó.

PUEDE INTERESARTE Las seis medidas más urgentes que debe tomar Ron Gourlay para empezar el mercado de fichajes del Valencia CF

Los datos y el mensaje de hasta luego de André Almeida

La temporada de André Almeida ha sido mala. Los números lo demuestran. Apenas ha jugado 1.016 minutos en LALIGA, repartidos en 22 minutos, en los que no marcó ningún gol y dio 2 asistencias. Un bagaje escasísimo para el 10 del Valencia CF. A Corberán le gusta, sí, pero no lo usa. 14 minutos en el último mes de competición son un mensaje claro del entrenador.

Ante eso, André Almeida manda el siguiente mensaje en su instagram oficial:

"Final de una temporada dura para nosotros. Lejos de lo que este club y estos aficionados merecen.

No fue fácil ni a nivel individual ni a nivel colectivo, pero demostramos que estando todos juntos somos más fuertes. Siempre prometo trabajo y ahora aún más… voy a continuar creciendo y mejorando para ayudar al Valencia a volver donde merece estar.

PUEDE INTERESARTE La declaración íntegra de las dos víctimas en el juicio contra Rafa Mir y Pablo Jara por agresión sexual

Gracias a quienes estuvieron siempre de mi lado en los buenos y en los malos momentos.

Mi respeto a todos los aficionados del Valencia CF.

Volveremos más fuertes 🦇"

La postura del Valencia CF

Su "voy a continuar creciendo y mejorando para ayudar al Valencia a volver donde merece estar" no está alineado con la postura del Valencia CF que, respecto a André Almeida está abierto a cualquier posibilidad. Si llega una oferta interesante no se le pondrá ningún problema en salir. Vamos, para el club no es intocable como sí lo es Javi Guerra.