Basilio García Sevilla, 17 ABR 2026 - 10:54h.

El ex del Sevilla presenció el Arsenal-Sporting de Portugal

Almeyda raja contra el Sevilla FC: "Una traición, esa gente ya no me pueden mirar más"

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Casi un mes después de que se llevara a cabo su destitución del Sevilla FC, Matías Almeyda ha regresado a la esfera pública. El argentino ha sido noticia en los últimos días en la capital hispalense por las palabras que ha pronunciado en contra del trato que le dio el consejo de administración a su salida, y en los últimos días ha realizado un viaje con su cuerpo técnico para seguir con su evolución.

En concreto, Almeyda, acompañado de Erik Lamela, Agustín Zalazar y Guido Bonini, ha estado en los últimos días en Inglaterra, concretamente en Londres, donde pudo presenciar en directo el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League que disputaron el Arsenal y el Sporting de Portugal, tal y como compartió su preparador físico de confianza en sus historias de Instagram.

“Estamos en un viaje de fútbol. Aquí estamos conociendo otras culturas y cómo se trabajan en otros lugares”, explica el de Azul en un vídeo que ha compartido en las redes sociales. Llama la atención el atuendo del exentrenador sevillista, con una gorra y unas gafas de sol que recuerdan en cierto modo al outfit de Thomas Shelby, la cabeza visible de la familia Shelby que protagoniza la serie de éxito Peaky Blinders.

Almeyda, con opciones de entrenar en México

Aunque su primera experiencia en la máxima élite europea no ha salido del todo bien -aunque él dijo desde el primer momento que lucharían hasta el final por evitar el descenso-, a Matías Almeyda no parece que le vaya a faltar trabajo en un futuro próximo.

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El ‘pelado’ dejó un buen sabor de boca en México cuando dirigió durante años a Chivas de Guadalajara, y ahora suena como candidato para ser el entrenador de otros dos históricos del fútbol azteca. Club América de México y Rayados de Monterrey siguen sus pasos. Mientras tanto, tanto él como su cuerpo técnico se reciclan en un viaje a Inglaterra en el que tomar nuevas ideas para los retos futuros, una vez terminado el sueño de dirigir al Sevilla FC.