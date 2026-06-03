Jorge Morán 03 JUN 2026 - 10:37h.

Críticas de los aficionados por la nueva camiseta del Real Madrid

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Era un secreto a voces, pero ya se ha hecho oficial. El Real Madrid ha presentado su nueva piel para la próxima temporada y parece que no termina de convencer a los aficionados. A unos días de que los socios elijan a su nuevo presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, los blancos ya cuentan con su nueva camiseta, con la que esperan recuperar los éxitos que se les ha escapado en los últimos dos años.

"Una oda a la elegancia y la grandeza. La nueva camiseta del Real Madrid 26/27 combina la icónica base blanca con tonos en verde oscuro y rosa, y detalles inspirados en los diamantes y las perlas de la corona. Diseñada para quienes viven con pasión, tanto dentro como fuera del campo, la primera equipación lleva en cada detalle el legado del club y los sueños de su afición", escriben en la página web del club blanco.

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Un vídeo de presentación que salió sobre las 10 de la mañana en las redes sociales del club y en la que aparecían jugadores como Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Brahim Díaz, Vinicius, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, y las jugadoras Athenea del Castillo y Lakrar.

Precio de las nuevas camisetas del Real Madrid

Siguiendo los precios de otras temporadas, la nueva camiseta del Real Madrid no será para todos los bolsillos. La camiseta más barata para los adultos contará con un precio de 110€, ya sea con mangas cortas o con largas. Un precio que se ve reducido en el caso de las mujeres, costando 100€, y de los niños (75€).

En el caso de querer la edición PRO, la que visten los jugadores sobre el terreno de juego, el precio aumenta. En el caso de los hombres y mujeres hasta los 150€ (manga corta) y 160€ (manga larga), 120€ y 130€ en niños. La de porteros, de color negro y con un estampado, oscila entre los 75€ de niño a los 100€ para adultos.

Además, también se puede comprar en la tienda la nueva colección de paseo con un precio de 90€ la camiseta, 100€ el pantalón y 110€ la chaqueta.

Primeras reacciones a la camiseta del Real Madrid

La nueva camiseta del Real Madrid no ha caído como esperaban entre los aficionados. El color y el tamaño de las líneas de Adidas, así como los tonos verdes, no terminan de convencer a los madridistas que no han dudado en mostrar su disconformidad en redes sociales.

"Estamos perdiendo aura en vez de tener más", "en manga larga es infumable" o "cine pero del malo", son algunos de los comentarios que los hinchas han dejado en 'X'. Incluso alguno prefiere no ganar títulos antes que hacerlo con esta camiseta. "Ya no quiero que ganemos la Champions esta temporada solo porque esta camiseta no pase a la historia" señala un hincha.