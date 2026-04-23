Jorge Morán 23 ABR 2026 - 21:30h.

El portero fue el encargado de arreglar la red de la portería

Videomarcador de emergencia en el Estadio de Vallecas por problemas con el habitual

Compartir







Lo que no pase en el Estadio de Vallecas, no pasa en ningún lado. Y mientras la imagen de LALIGA EA SPORTS sigue quedando retratada en todo el mundo. Si en la previa vimos el peculiar videomarcador del Rayo Vallecano tras el mal funcionamiento del suyo, la segunda mitad ante el Espanyol comenzó con una imagen peculiar nunca antes vista en España.

Con todos los jugadores ya sobre el césped, los segundos 45 minutos comenzaron con varios minutos de retraso después de un problema en la red de la portería del fondo de Vallecas. Tras la revisión de la linier, esta se dio cuenta de un agujero en una de las escuadras, siendo arreglada de una manera peculiar por el ex portero del Levante.

PUEDE INTERESARTE Domingo de descensos en el Rayo Vallecano: las consecuencias de su gestión

Cárdenas y su método para arreglar la red de Vallecas

Lejos de buscar unas cinchas o una cuerda, en Vallecas son especiales. Y ante los problemas, soluciones. Tanto que Dani Cárdenas tuvo que aparecer con su esparadrapo, con el que se venda las muñecas, para arreglar el problema en la red de la portería. Subido en un balón de LALIGA, el portero del Rayo Vallecano comenzó a agarrar la red con la escuadra gracias a la cinta adhesiva, generando las risas de los presentes en el fondo.

PUEDE INTERESARTE Las cuentas del Betis, Celta y Rayo para ir a Europa tras el título de la Real Sociedad

Una imagen poco habitual en un partido de Primera División y menos todavía en un equipo que está en las semifinales de la Conference League. Pero esto es Vallecas y esta es la gestión de un Martín Presa al que no le importa nada de lo que ocurre a su alrededor. Un estadio con un césped cada vez peor, pese a que se cambió hace semanas, con una gradas abandonadas y llenas de suciedad, y una entidad que parece que le importa poco el estado de su campo.