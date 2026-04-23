Jorge Morán 23 ABR 2026 - 19:48h.

Una más en la gestión del Rayo Vallecano

La Conference League le pasa factura al Rayo Vallecano en LALIGA

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Nueva vergüenza en la gestión de Martín Presa en el Rayo Vallecano. Y parece que a LALIGA EA SPORTS le da igual la imagen que un club de primera división regala al mundo. Con todo preparado para el partido ante el Espanyol, la noticia está en el nuevo y extraño videomarcador que ha instalado el club en el fondo sin gradas del Estadio de Vallecas.

Mientras el equipo está inmerso en la lucha por el descenso y con el sueño de la Conference League muy vivo, la gestión del club sigue pareciendo de otra época. Y si el Estadio ya era una 'ruina', no sólo por la suciedad, el césped o el inmobiliario, ahora se suma un problema más.

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Nuevo videomarcador en Vallecas

Antes de que comenzara el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Espanyol, los asistentes en el estadio pudieron comprobar un nuevo contratiempo en el feudo madrileño. Y es que después de varias semanas con problemas en el videomarcador, con la pantalla apagada y siendo imposible conocer el minuto en el que se encuentra el partido, el club ha tomado una decisión.

El Rayo Vallecano ha instalado un 'nuevo' videomarcador al otro lado del estadio, justo en la zona sin gradas de Vallecas. Una extraña pantalla electrónica, sin escudos, en la que tan sólo aparecen los nombres de ambos equipos y el minuto del encuentro. Un marcador más común en los campos amateurs del fútbol español, que en Primera División.

Según ha informado Union Rayo después de hablar con la entidad, la Comunidad de Madrid aseguró que habría un nuevo videomarcador antes de finalizar la temporada, por lo que el Rayo Vallecano ha decidido instalar esta pantalla hasta la colocación del nuevo. Pese a ello, este problema no viene de ahora.

Hace ya unas semanas, en Conference League contra el Samsunspor, el marcador vallecano se quedó parado e incluso saltó una pantalla de Windows que provocó las risas entre los asistentes. Días después, tanto en LALIGA contra el Elche y en el torneo europeo con el AEK de Atenas, el videomarcador estuvo apagado, demostrando la dejadez en la entidad.