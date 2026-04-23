Alineaciones confirmadas de Rayo Vallecano y Espanyol en LALIGA

Jorge Morán 23 ABR 2026 - 18:54h.

Iñigo Pérez y Manolo González han elegido a sus onces

El cabreo de Iñigo Pérez por sus rumores con el Villarreal: "Uno de mis jugadores me hizo la broma"

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Partido de necesitados en la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS. Aunque con el sueño de una final de Conference League muy cerca, en el Rayo Vallecano llegan inmersos en la lucha por el descenso. Pero ojo que en frente habrá un Espanyol que todavía no sabe lo que es ganar en este 2026 y se acerca peligrosamente a esa zona caliente de la tabla. Además, las últimas informaciones sobre un jugador de su plantilla han revolucionado el vesturio.

Iñigo Pérez, con lo que puede

Para un partido tan trascendental, el Rayo Vallecano llega bajo mínimos, con más de siete bajas confirmadas debido a la gran carga de partidos. En portería, Dani Cárdenas volverá a ser el portero titular después de las molestias que arrastra un Augusto Batalla que se está guardando para la Conference.

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En la defensa, los de Iñigo Pérez no podrán contar ni con Lejeune y Mendy, sancionados, ni tampoco con Luiz Felipe. Es por ello que la línea de cuatro estará formada por Andrei Ratiu y Pep Chavarría en los laterales, con Pathé Ciss ejerciendo de central junto a Jozhua.

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En el centro del campo Pedro Díaz estará junto a Óscar Valentín, con el héroe Isi Palazón como enganche. En la derecha jugará Jorge de Frutos, en la izquierda Pacha Espino y arriba, como referencia en ataque, Alemao.

Alineación del Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Jozhua, Pathé Ciss, Chavarría; Óscar, Pedro Díaz, Isi Palazón; Jorge de Frutos, Pacha Espino y Alemao.

Manolo González a cambiar la racha

Por parte de los catalanes, en portería estará un Dmitrovic inamovible. Omar y Carlos Romero serán los laterales, con Calero y Cabrera como pareja de centrales. En el medio, Pol Lozano y Edu Expósito serán el doble pivote, con Dolan en un lado y Pere Milla en el otro. Arriba, para el gol, Roberto Fernández y Kike García.

Alineación del Espanyol: Dmitrovic; Omar, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Expósito, Dolan, Pere Milla, Kike García y Roberto Fernández.