Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Rayo Vallecano
Competicion:

El Rayo Vallecano, el único club que no ha organizado viaje para la final: recibió la petición de la UEFA

La afición del Rayo Vallecano ante el Estrasburgo
La afición del Rayo Vallecano ante el Estrasburgo. Cordon Press
Compartir

La gestión del Rayo Vallecano vuelve a ir a contracorriente. Aunque esto no es nada nuevo, ni para la UEFA. Los de Iñigo Pérez están a un sólo paso de lograr una histórica clasificación a la final de la Conference League que se disputará en Leipzig, en dónde podrían estar otros equipos como el Racing de Estrasburgo (su rival), el Crystal Palace o el Shakhtar. Y aunque todavía faltan por disputarse las semifinales, la organización europea no quiere ir con prisas.

La fecha de la final será el próximo 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig, tan sólo veinte días después de las semifinales. Como ya se conoce, los equipos contarán con unas 11.500 entradas para sus aficionados y en la UEFA quieren que todo este organizado cuanto antes. Aunque parece incongruente, la propia organización europea ha exigido a los cuatro equipos que gestionen los viajes de su hinchada antes del próximo viernes.

PUEDE INTERESARTE
Los jugadores del Rayo Vallecano celebrando el gol de Alemao
Los jugadores del Rayo Vallecano celebrando el gol de Alemao. Cordon Press

El Rayo Vallecano da la espalda a la UEFA

Según las informaciones que llegan desde Francia, de los cuatro equipos presente en semifinales, tan sólo el Rayo Vallecano no ha organizado absolutamente nada. En el caso, por ejemplo, del Racing Club de Strasbourg, las asociaciones oficiales de aficionados han pedido a sus miembros que faciliten la identidad de aquellas personas que quieran viajar a la hipotética final. Una información que deben dar antes del viernes, tan sólo un día después de enfrentarse a los vallecanos.

PUEDE INTERESARTE

Muchos irán en tren y otros incluso ya están llenando autobuses, dando además prioridad a aquellas personas que hayan viajado antes. Una organización que también se ha dado en el Crystal Palace o en el Shakhtar Donetsk. Todos, menos el Rayo Vallecano.

Imagen del Estadio de Vallecas en la ida de las semifinales de la Conference
Imagen del Estadio de Vallecas en la ida de las semifinales de la Conference. Cordon Press

Lejos de prever el lío que puede suponer esto en Vallecas, el club no ha tomado ninguna decisión, ni tampoco ha intentado organizar el viaje de sus aficionados, dando de nuevo la espalda a una UEFA que cada vez conoce más la gestión del Rayo Vallecano.

Temas