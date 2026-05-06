Jorge Morán 06 MAY 2026 - 12:47h.

La UEFA hizo una petición a los cuatros semifinalistas de la Conference League

“Histórico, pero vergonzoso”, el resumen que hace el rayismo tras 30 horas de cola para conseguir entrada para Estrasburgo

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La gestión del Rayo Vallecano vuelve a ir a contracorriente. Aunque esto no es nada nuevo, ni para la UEFA. Los de Iñigo Pérez están a un sólo paso de lograr una histórica clasificación a la final de la Conference League que se disputará en Leipzig, en dónde podrían estar otros equipos como el Racing de Estrasburgo (su rival), el Crystal Palace o el Shakhtar. Y aunque todavía faltan por disputarse las semifinales, la organización europea no quiere ir con prisas.

La fecha de la final será el próximo 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig, tan sólo veinte días después de las semifinales. Como ya se conoce, los equipos contarán con unas 11.500 entradas para sus aficionados y en la UEFA quieren que todo este organizado cuanto antes. Aunque parece incongruente, la propia organización europea ha exigido a los cuatro equipos que gestionen los viajes de su hinchada antes del próximo viernes.

El Rayo Vallecano da la espalda a la UEFA

Según las informaciones que llegan desde Francia, de los cuatro equipos presente en semifinales, tan sólo el Rayo Vallecano no ha organizado absolutamente nada. En el caso, por ejemplo, del Racing Club de Strasbourg, las asociaciones oficiales de aficionados han pedido a sus miembros que faciliten la identidad de aquellas personas que quieran viajar a la hipotética final. Una información que deben dar antes del viernes, tan sólo un día después de enfrentarse a los vallecanos.

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Muchos irán en tren y otros incluso ya están llenando autobuses, dando además prioridad a aquellas personas que hayan viajado antes. Una organización que también se ha dado en el Crystal Palace o en el Shakhtar Donetsk. Todos, menos el Rayo Vallecano.

Lejos de prever el lío que puede suponer esto en Vallecas, el club no ha tomado ninguna decisión, ni tampoco ha intentado organizar el viaje de sus aficionados, dando de nuevo la espalda a una UEFA que cada vez conoce más la gestión del Rayo Vallecano.