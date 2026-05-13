Basilio García Sevilla, 13 MAY 2026 - 16:50h.

La conocida como 'ley anti Piqué' le impediría volver a los terrenos de juego

De vender a Sergio a venderle a Ramos en poco más de 20 años

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Queda mucho por descubrir del futuro más inmediato del Sevilla FC. Por un lado, este miércoles se juega ante el Villarreal CF muchas de sus opciones de permanecer un año más en LALIGA EA SPORTS, en un tramo final de temporada apasionante en la zona caliente de la tabla clasificatoria. Por el otro, se están cerrando los últimos detalles para que el club cambie de propiedad y sea Sergio Ramos, de la mano de Five Eleven Capital, el que comande la entidad en un futuro muy próximo.

Mucho se ha escrito sobre el rol del camero en el futuro de la entidad, que si será presidente, que si CEO, que si va a tener una presencia especial en la dirección deportiva… incluso se ha especulado con que volviera a vestir la camiseta con la que debutó en la élite para decir adiós al fútbol como jugador del Sevilla. Sin embargo, esta última es una posibilidad harto complicada.

Resulta de lo más curioso que una ley pensada para limitar las opciones de Gerard Piqué pueda afectar a Sergio Ramos. El excentral del FC Barcelona, rival encarnizado del sevillano a nivel de clubes, pero compañero en la selección española que ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, fue el objetivo de una modificación reglamentaria de los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol en los primeros meses de 2025, impulsada por Rafael Louzán en su primera Asamblea Extraordinaria para adaptarse a la Ley del Deporte. Es conocida como ‘ley anti Piqué’ y, en resumen, impide que un deportista en activo pueda establecer relaciones comerciales con las competiciones en las que sea susceptible de participar.

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Los impedimentos para Sergio Ramos

Dicho de otro modo, es harto complicado Sergio Ramos puede jugar en el Sevilla, ni Piqué en el Andorra, ni Messi en el Cornellá, ni en ningún otro equipo, ya que así lo estipula el artículo 51 de una Ley del Deporte que fue promulgada en 2022, modificándose los estatutos de la RFEF el año pasado en este sentido. “Para la organización de estas actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal no se podrá establecer relación comercial con un deportista en activo susceptible de participar en las mismas”, explica el citado artículo.

La intermediación del catalán con Luis Rubiales cuando aún era jugador del FC Barcelona para que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí fue el detonante de que este aspecto se reglamentara.

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El multicampeón de Camas aún no ha hecho pública su decisión de retirarse del fútbol en activo, a pesar de que está sin equipo desde que en diciembre pusiera fin a su aventura mexicana en Rayados de Monterrey. Con su apuesta por la compra del Sevilla se asegura seguir vinculado con el mundo del fútbol, y además en el club en el que se formó y del que es hincha desde niño. La ocasión de volver a vestir la camiseta nervionense y retirarse como sevillista ya es otro cantar y, en todo caso, estaría en manos de una resolución especial del Consejo Superior de Deportes.