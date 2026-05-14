Gonzalo y Bellingham, goleadores en el Bernabéu

La seguridad del Real Madrid retira varias pancartas contra Florentino Pérez en el Bernabéu

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El Real Madrid ha cerrado la jornada 36 con un triunfo ante el Real Oviedo (2-0) en un partido que nadie quería jugar. Con pancartas, pitos y señalados, Gonzalo y Bellingham liquidaron un encuentro marcado por las peleas del vestuario, la temporada en blanco y la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Real Madrid en el duelo ante el Oviedo.

Courtois (6): hizo su primera intervención, y muy buena, a los 85 minutos ante un disparo de Hassan. Noche plácida.

Alexander-Arnold (6): sin demasiado atrás y animado en ataque, con un buen disparo fuerte a la escuadra que no acabó en gol por poco y una gran asistencia a Vinicius que no aprovechó el brasileño. Sustituido en el 64'.

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Asencio (6): un buen corte atrás y poco más en una noche de poco trabajo.

David Alaba (5): no se entendió con Tchouaméni en una jugada que pudo costar cara al inicio del segundo tiempo, pero poco más a destacar.

Carreras (6): de una recuperación suya en banda nació el 1-0. Estuvo cerca de meter el segundo con un disparo con el exterior, pero Aarón lo evitó. Algunas dudas en un par de jugadas atrás.

Mastantuono (2): la nada más absoluta. No es que estuviera mal, es que prácticamente no estuvo. Y lo peor es que ha dejado de ser noticia. Tuvo una ocasión clarísima que le sacó Aarón a los 6 minutos y un disparo ya en el segundo tiempo que se marchó desviadísimo. Sustituido en el 77'.

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Camavinga (5): no brilló, pero al menos tampoco cometió errores groseros como en días anteriores.

Tchouaméni (5): un grave fallo nada más arrancar la segunda mitad en un partido sin alardes pero correcto. Sustituido en el 64'.

Brahim Díaz (8): el único que tenía ganas de jugar al fútbol en el Bernabéu. El único vertical, con desborde, generador de ocasiones partiendo desde la izquierda. Rozó dos veces la escuadra, asistió a Gonzalo en el 1-0 y Aarón evitó su tanto justo antes del descanso. Otra buen pase a Carreras de tacón en una segunda mitad algo más diluida. Sustituido en el 77'.

Vinicius (1): 13 balones perdidos y 0 regates completados en 90 minutos. Escuchó pitos cada vez que tocaba la pelota y falló una ocasión clarísima rematando al aire a la media hora. Tuvo otra doble ocasión en la que atinó antes del descanso... y no escuchó más pitos en el segundo tiempo porque prácticamente ni intervino.

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Gonzalo (7): firmó la primera gran jugada del partido sobre la línea de fondo, pero luego Mastantuono no atinó. Marcó el 1-0 antes del descanso con una buena definición al palo largo e incluso intentó una chilena fallida antes de marcharse sustituido entre aplausos en el 69'.

Sustituciones del Real Madrid ante el Oviedo

Carvajal (5): ovación para el capitán, que jugó media hora.

Bellingham (6): en su primera intervención perdió la pelota en la medular y escuchó algunos pitos. Marcó un golazo para cerrar el partido en una de sus pocas intervenciones ofensivas.

Mbappé (5): tremenda pitada se llevó el francés cuando entró en el 69'. Y lo primero que hizo fue perder una pelota. A su favor hay que decir que se mostró muy activo durante los minutos que estuvo en el campo, respondiendo incluso entre risas a los pitos e buscando el segundo y el tercero. Le contará la asistencia a Bellingham.

Dani Yáñez (SC): algo más de 10 minutos para el canterano.

Palacios (SC): poco tiempo para calificarle.